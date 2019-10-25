今天是台灣光復74周年紀念日，雖然如今已不放假，但新黨每年都會舉辦活動慶祝台灣光復節，今年更因應不到百日的總統暨立委大選，擴大在總統府前舉行「庶民起義 台灣再光復」大會，訴求庶民上凱道，公審蔡英文，下架民進黨。

活動於晚上6時開始，開放現場民眾報名上台開嗆蔡英文，包括學生、退役軍人、退休公務員、新住民等各界人士都上台發聲，公審蔡英文，氣氛熱烈，欲罷不能。

活動第二階段「全民下架民進黨」，新黨主席郁慕明首先表示，沒有人是完美的，他自己也有缺點，但既然韓國瑜贏了初選，郭台銘也不選總統了，所以新黨就表態總統大選要支持韓國瑜，一起拉下蔡英文。

郁慕明還說，不只藍營，不少蔡英文的同志也不滿她，因為蔡英文害了他們，曾有民進黨人宣稱，是國民黨和共產黨有仇，民進黨沒有。因為未來統一的可能性高於台獨，所以他們要留給自己後路，但如今蔡英文對大陸的挑釁，斷了這些人的後路，所以未來也要爭取這些偏綠者的票。

針對蔡英文誇口她執政讓台商資金回流，新黨台北市議員侯漢廷反駁，表示明明是因為大陸跟美國打貿易戰，不關蔡英文的事，陸美貿易戰之下，就算是隻豬當我們的總統，照樣能讓台商資金回流。

新黨總統參選人楊世光打趣的說，他出發前用google地圖查前往總統府的路線，結果被地圖提醒抵達時總統府已打烊，只有賣私菸的店才會打烊。他還呼籲大家大選支持韓國瑜，但仍要連署讓他過關成為總統候選人，屆時才能在總統辯論會上講韓國瑜不便講的話，好好對付蔡英文。

活動也安排政治評論員鄭師誠、黃智賢、新黨副總統參選人陳麗玲、新黨副主席李勝峰等人演講。國民黨立委費鴻泰也到場。

新黨活動主持人蘇恆除了請在場民眾為新黨總統參選人楊世光連署之外，也呼籲民眾幫到場推動重啟核四公投的團體連署公投案。

(中時 )