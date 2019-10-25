母艦帶巡邏艇 美海軍巡警混編艦隊衝擊南海

美國海岸警衛隊司令卡爾．舒爾茲(Karl Schultz)日前公開表示，在成功執行對薩摩亞和美屬薩摩亞的「艾加」( Operation Aiga)巡航之後，美海岸警衛隊計畫增加在西太平洋地區的兵力部署，未來將代替美國海軍執行「航行自由」行動。而陸媒認為，未來美國海警船與美國海軍伯克級驅逐艦一同出現在南海的情景，今後恐將頻繁出現。

《美國海軍學院新聞網》(USNI)引述舒爾茲的話說，這次行動由海警隊胡桃號(USCGC Walnut,WLB-205)與葛札克號(USCGC Joseph Gerczak, WPC-1126)執行，從美國本土到南太平洋薩摩亞，已證實海岸警衛隊能完成「前沿兵力部署概念」的行動，亦即由1艘母艦搭載小型巡邏艇進行為期30天的遠征。這種做法有助於提高海岸警衛隊的遠征能力，擴大美國在太平洋地區的前沿存在和兵力部署。

報導說，胡桃號補給船和快速反應巡邏艦葛札克這次行航行距離將近2400英里，並在薩摩亞附近海域與2艘美國艦艇及紐西蘭奧塔哥號(HMNZS Otago)巡邏艦、澳大利亞海軍大型兩栖登陸艦喬勒斯號(HMAS Choules)進行海上演習。

舒爾茲說，美國海岸警衛隊從這次兵力部署中獲得許多經驗，未來考慮執行更長時間的部署任務，下次任務可能在密克羅尼西亞、馬紹爾群島與帛琉。

舒爾茨透露，今後兩年，美國海岸警衛隊將在關島部署3艘快速反應巡邏艦，最快將於2021年前部署到位。不僅如此，舒爾茨還公然將海岸警衛隊的兵力部署指向中國大陸。他表示，「面對中國在爭議海域的脅迫和敵對行為，海岸警衛隊下一步將成為美國政府應對措施的一部分，成為美國政府與夥伴國家結盟的多邊應對措施。」

陸媒《環球時報》指出，美國海岸警衛隊近年來航行範圍越來越大，今年1月美海岸警衛隊在西太平洋部署了第一艘巡邏艦伯索夫號(USCGC Bertholf)，它曾在今年3月首次穿越台灣海峽。

報導說，近年來美海軍以「航行自由」經常進入大陸周邊海域，讓美海軍艦艇大幅增加部署任務。為緩解美海軍的兵力不足，開始動用美海岸警衛隊支援南海巡航行動。舒爾茲認為，海岸警衛隊行動等級低於國防部的高風險軍事干涉行動，高於國務院的外交交涉方式，是「最合適的干預方式」。

復旦大學海權研究專家楊震告訴《環球時報》，美國海岸警衛隊千里迢迢跑到南海，實際是以執法船的掩護身份彌補美海軍兵力不足，本質上還是對中國大陸海上主權的挑釁。這種所謂「柔性干預方式」仍是美國海上霸權行徑的翻版，對於這種美國霸權的長臂管轄，大陸海洋執法部門需要做好應對準備。

(中時電子報)