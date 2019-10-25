亞洲旅遊台開創新型節目《溢遊未盡2》，以自駕方式旅遊，主持人廖科溢前進韓國西南部全羅南道，走訪經典韓劇《大長今》拍攝地「樂安邑城」，彷彿穿越時空般，體驗朝鮮時代的民情習俗，還到麗水水產市場大啖生魚片，及男人的夢想天堂F1賽車場，直接駕車奔馳於跑道上，他將帶給觀眾全新旅遊方式。

廖科溢與團隊來到韓國全羅南道的順天市「樂安邑城民俗村」，樂安具有安居樂業的之意，保留有朝鮮時代的古城及屋舍，是韓國三大邑城之一，也是唯一還居住著100多戶居民。根據歷史資料，當年是為了防範倭寇入侵，築起了石牆，超過400年時間，城牆仍舊完好無損。

當廖科溢走進聚落，映入眼簾的是成群成片從朝鮮時代保留至今的茅草房，他先登上樂安邑城的制高點，俯瞰整座城區將景色盡收眼底，這時嚮導分享：「一年四季都有各種不同的風貌，但個人推薦大家冬天來這裡，因為置身於浪漫雪景之中，絕對能夠讓你有種「冬季戀歌」的感覺。」

廖科溢首次到樂安邑城口，體驗朝鮮時代的民情習俗。(圖/亞洲旅遊台提供)

在樂安邑城中，可以現場體驗朝鮮時代民間日常生活，如紡織、鐵匠鋪、姜太公釣魚、傳統服飾、傳統樂器等，超過20種體驗項目，廖科溢這次選擇了天然染布體驗活動，在其它國家也有「紮染」染布方式，做法是在染色前，將某一部分的布紮起來，紮起來的布不能著色而形成各種花紋，他選用藍色的板藍根染料，放入50至60度的染料中，製作過程還調皮的跟工作人員說：「我正在煮湯，怕大家覺得單調了點，覺得沒有飽足感，所以剛剛下了水餃（意指布）。」

廖科溢參加體驗天然染布活動，對於完成的作品感到滿意。(圖/亞洲旅遊台提供)

靜待10分鐘後，將染布移到冷水中清洗、晾乾才能算完成，而清洗後看見成品的全貌，大家都露出滿意的神情！廖科溢與團隊在樂安邑城待了兩天一夜，住茅草屋、品嚐道地晚餐、文化體驗，完全融入朝鮮時代生活，「有一種錯覺，感覺很像自己活在朝鮮時代的人。」他打趣分享著。

結束樂安邑城的行程，廖科溢到麗水水產市場，這裡漁市場乾淨明亮，沒有魚腥味問題，各種新鮮魚貨應有盡有。他挑了鐵甲魷魚、比目魚以及不曾吃過的海腸及海鞘切片生食，嚮導一邊介紹一邊示範韓國道地吃法：「手拿一片生菜，放上生魚片、豆醬、蒜頭，包起來，並且要一口吃掉才有福氣。」

廖科溢到男人的夢想天堂「F1賽車場」，一睹車子的速度飆到極限。(圖/亞洲旅遊台提供)

嚮導話一說完，廖科溢機靈的馬上提問：「那如果分兩口吃福氣就散掉了嗎？」沒想到這句話卻把嚮導問倒了，「到時候我查一查再告訴你吧！」響導摸摸鼻子回答他。吃飽喝足後，團隊移動到男人的夢想天堂「F1賽車場」，一睹車子的速度飆到極限，更多精彩內容皆在《溢遊未盡2》，將於10月26日周六晚上9點播出。

(中時 )