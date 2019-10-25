2018年參加愛奇藝《偶像練習生》，今天7月，又在《中國新說唱》表現出色的歌手徐聖恩，今天（10月25日）新歌《Siri》早上才上線，就有網友直指該曲旋律與南韓男團WINNER在2017年EP《OUR TWENTY FOR》中收錄的《Island》相似度極高，疑似抄襲。
今天下午，徐聖恩工作室迅速發表致歉聲明，表示對此事（抄襲）十分震驚，決定全網下架《Siri》並暫停所有相關宣傳活動，也向相關合作單位及WINNER道歉。
聲明中也表示，「經與徐聖恩本人溝通，作為音樂人應以身作則抵制抄襲，對此次發生的事情感到十分抱歉的同時也深感自己音樂創作的不足……」並強調工作室及徐聖恩未來將更加謹慎，加強音樂創作上的把關。
徐聖恩本人也在傍晚6點透過微博道歉：「向前輩WINNER及其粉絲道歉，接受大家的批評與指責。對於我創作的《Siri》與《ISLAND》相似，並非有意為之，但最終造成的惡劣結果，的確不可逃避。在音樂創作的過程中，我還有很多不足，對於編曲排查也做的不夠，對此再次道歉。未來，我會再次精進自己的音樂創作能力，希望大家可以再給我一次機會。」
隔不到1個小時，徐聖恩再度透過微博表示「對不起」，且為了表現對WINNER及粉絲們的歉意，在QQ音樂購買99張WINNER的《CROSS》數位專輯送給粉絲，期待與粉絲們在好音樂相遇。
(旺報 )
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