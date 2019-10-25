韓國瑜雲林總統暨立委選舉青年後援會成立大會

國民黨總統參選人韓國瑜25日晚間參加總統和立委雲林青年後援會成立大會，強調當選後，會提供錢和機會幫助青年就業、創業，以及補助在學的大學生及碩士生都得到國外當交換生1年，同時全面推動中英雙語教育，與國際接軌，讓青年看得到未來。

前新北市長周錫瑋陪同韓國參加國民黨總統和立委雲林青年後援會成立大會，雲林地方要角齊聚，包括立委第1、2選區參選人張嘉郡、謝淑亞、雲林縣長張麗善、雲林農田水利會長林文瑞、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、縣工策會副總幹事李培元、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代表會主席林嘉弘、大埤鄉長林森寶、雲林縣農會總幹事簡明欽、雲林縣議員吳蕙蘭和李明哲等都來助陣。

該青年後援會總會長由林建助擔任，他從韓國瑜手中接下大旗，用力揮舞，和台下支持者高喊「韓國瑜凍蒜！」「張嘉郡凍蒜！」「謝淑亞凍蒜」，氣氛十分熱烈。

張麗善說，現在是關鍵又最重要的時刻，青年是雲林及中華民國的希望，唯有用「絕地大反攻」的精神與行動，開創中華民國的新未來，雲林縣政的推動需要在中央的總統及立委鼎力支持，拜託雲林鄉親全力支持雲林女婿韓國瑜、雲林女兒張嘉郡、雲林媳婦謝淑亞。

韓國瑜承諾，若當選總統，會設立創業預算為青年創業推一把；將來大學生及研究生在修業期間，其中一年要到國外當交換學生，與國際接軌，政府也會編列預算幫助；設立中華民國主權基金，結合產業布局，提供青年創業資源，加大力度培養，並推動全面雙語教學，讓下一代和國際接軌。

韓國瑜引用「人生不滿百，常懷千歲憂」古詩，強調要讓青年未來的姿勢更優雅、生命更美好、前途更光明，青年政策成為施政的重中之重。

(中時 )