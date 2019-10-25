年關將近，往年這時候求職找工作的人應該會減少，但勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心今天辦理特色產業徵才，參加人數卻意外多，是近期一般徵才最多一次，近300人參加、遞送履歷333人次，媒合人數180人次，媒合率近6成 ，永康就業中心分析，這場活動有4家廠商拍攝工作現場影片，讓民眾了解工作實際情形，增加民眾應徵意願。

永康就業中心表示，設攤廠商大部份為汽車零組件相關產業，但職缺相當多元，有技術員、機電維修專員、生管專員、設備技術士、助理技術員、倉管人員、會計、司機、清潔人員、作業員、包裝員等工作，今天來參加的民眾年輕人及中高年齡各半，其中，以沒有技術性的作業員及組裝工，最受民眾青睞。

今日有4家廠商拍攝了工作現場的影片，讓民眾了解工作的實際情形，增加民眾應徵的意願，金連揚企業人資莊小姐先生表示，以往徵才活動應徵情形並不踴躍，特別感謝永康就業中心人員拍攝工作現場影片，讓來參加的民眾觀看，感覺今天面試特別的熱絡，共收了53張履歷，也找到公司想要的人才。

今天收到最多履歷的分別為金連揚及亮鴻企業，共收到105張履歷，另外統一企業雖然提供的是短期的職缺，但薪資待遇不錯及工作時間較彈性，吸引想要兼職及打工的人員，也收了近20張履歷。

待業中的35歲林先生因家裡有事無法馬上上班，看到統一企業職缺，打算先去打工一陣子，年後，再找自己想要的工作。49歲林小姐及53歲邱先生因年紀較大不易就業，而且沒一技之長，看了亮鴻作業員職缺便前來應徵， 38歲黃先生以前有從事倉管相關工作的經驗，今天應徵金連揚企業倉管員工作，已有公司請他下個月初去報到，黃先生推崇，透過影片介紹公司工作內容，讓他更了解工作，增加就業信心。

永康就業中心表示，雖然年底工作機會較少，但仍有廠商持續缺工在找人才，如有就業需求的人，可以到永康就業中心，並且注意就業中心所提供的就業訊息。

(中時 )