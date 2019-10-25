蔡姓婦人帶9歲兒子改嫁許姓男子，夫妻稱為管教小孩偷東西，竟拿木板打到男童四肢瘀青，蔡婦還向兒子說「三太子割肉還親」故事，逼小孩拿刀割手臂自殘，桃園地院依傷害罪判處兩人各3個月、4個月。

蔡姓婦人1年多前攜子改嫁許姓男子，去年5月9日蔡婦和許姓繼父不滿男童蹺家，又經常說謊、偷竊，分別對男童以掌摑巴掌及木板打腿方式施暴，蔡女甚至搬出民間傳說「三太子割肉還親」典故，烙話：「你敢跟三太子一樣的話，我就不處罰你。」男童見繼父把水果刀丟在地上，當場拿起水果刀自殘，在左手臂割出3公分傷口，直到社工訪視發現傷口才揭發惡行 。

夫妻倆坦承打小孩，但辯稱是為管束、導正孩子偷東西等偏差行為，桃園地院依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處蔡姓婦人有期徒刑3個月、得易科罰金9萬元，許姓男子4個月，得易科罰金12萬元。

因蔡婦供稱原本只是想嚇嚇兒子，沒料到他竟拿刀割手臂，當下立即要兒子手抬高，幫忙包紮止血，男童也證稱是想減少處罰時間才拿刀割自己，媽媽也有幫他止血，桃檢認為蔡婦沒有傷害男童犯意，割肉部分予以不起訴。

三太子割肉還親的典故是哪吒三太子曾到陳塘關旁的東海玩水，與東海龍王三子敖丙起衝突後將其打死、抽龍筋送給父親李靖。龍王獲悉怒向李靖興師問罪，哪吒割肉還母、剔骨還父，太乙真人用蓮花造其肉身，哪吒因而復活。

(中時 )