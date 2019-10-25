位於台北市大安區的「富邦藝旅Folio Hotel」內的「Port23」餐廳，開店以來主打健康飲食理念，今年首次引進「Beyond Meat未來肉」，考驗主廚陳仁傑的創意及技術，他發揮蔬食料理的可能性，推出4道創意蔬食主餐，讓愛吃肉又注重健康民眾嘗新又嘗鮮。

消費者至Port23餐廳首次品嘗關於Beyond Meat蔬食主餐，感到非常新鮮。(圖/寫Folio Hotel提供)

由100%全植物成分製成的肉類替代品Beyond Meat，自問世後便造成旋風，，在外觀、口感和調味各方面近似真的牛肉，不僅對於愛吃肉的人又憂慮健康的食客是一大福音，更因減少肉類攝取可降低畜牧業釋放的溫室氣體，讓Beyond Meat成為全球飲食革命正夯的前鋒。

結合台灣在地食材

Port23餐廳主廚陳仁傑以多年餐飲經驗，將Beyond Meat及台灣在地食材做全新的組合，先將Beyond Meat原肉融入綜合蕈菇、新鮮迷迭香與百里香，攪拌後再搓成肉丸或肉餅，口感上比Beyond Meat原肉味道更豐富。

對想要嘗鮮的消費者，主廚陳仁傑首推入門款「水耕蔬菜漢堡搭燒烤時蔬佐松露美乃滋」，以漢堡的概念製作，嚴選小農溫室養殖水耕嫩葉蔬菜搭配Beyond Meat肉排，豐富的膳食纖維，清爽的口感，業者表示這道是目前最受消費者喜愛的主餐。

「水耕蔬菜漢堡搭燒烤時蔬佐松露美乃滋」，搭配嚴選小農溫室養殖水耕嫩葉蔬菜、新鮮牛番茄,再淋上特調松露美乃滋，最經典的漢堡給你最驚艷的幸福感。(圖/Folio Hotel提供)

陳仁傑坦言在創作料理時，以「義式半月起司莎莎烤餅」最為困難，因墨西哥餅皮有多道費工程序，且需留意爐烤的時間及火侯掌控，才能呈現最美味的烤餅酥脆度。內餡則鋪上層層的起士、莎莎醬、Beyond Meat肉丸再撒上起士絲，其中特製的莎莎醬更是剔除葷食材料洋蔥與蒜頭，選用新鮮番茄丁、松子、檸檬汁、特級橄欖油、少許黑胡椒、起士粉調配而成。

「義式半月起司莎莎烤餅」,墨西哥餅皮鋪上一層起士、清爽口味的素食莎莎醬、香烤Beyond Meat絞肉、最後撒上起士絲,餅皮超酥脆。(圖/Folio Hotel提供)

漢堡烤餅選擇多樣

「手工肉丸綜合野菇圓麵佐米蘭番茄醬汁」則將Beyond Meat肉丸與特製米蘭風番茄醬汁、Q彈圓麵一起下鍋燉煮而成。濃郁滑嫩交錯的「酥炸肉餅搭燒烤時蔬佐柳松菇白醬」將Beyond Meat捏製成肉餅沾上薄薄麵粉、蛋液、麵包粉後下鍋油炸，以日式炸豬排烹調手法呈現外酥內嫩口感，再淋上帶有獨特香味的柳松菇白醬。

風格迥異的Beyond Meat創意蔬食主餐每客380元起+10%，現正於Port23餐廳熱賣中；富邦卡友者即日起至2020年3月，周日至周四晚餐於Port23餐廳單點沙拉吧套餐，享「加購Beyond Meat主餐半價優惠」。

(中時 )