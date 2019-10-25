京都市東山區的祇園町南側地區因為觀光客做出許多擾民的行為，使得地方上的協議會決定，不允許觀光客在私家道路上沒經允許就拍照，沒經許可就拍照要罰1萬日圓。

協議會的此一決定雖然不具法律約束力，但25日起已開始在路旁插了不遵守規定將罰錢的布告牌。這個布告牌高約2公尺，上面畫著相機和手機的圖案，圖案上再畫上代表禁止的紅色斜線。

布告牌還用日文、英文、中文寫著「私家道路禁止拍攝」、「未經允許拍攝者罰款1萬日圓」。

外國觀光客喜歡換上和服在京都街頭拍照。(黃菁菁攝)

祇園町南側地區協議會2016年起，便在茶屋等林立的地區，設置用圖文字畫的禁止拍攝和禁止接觸藝妓、舞妓的布告牌，但仍無法阻止觀光客擾民的行徑，因此這次決定將內容改為較嚴厲的「不遵守就罰款」，而且將在8處換上新的告示牌。

《京都新聞》報導指出，協議會會長高安美三表示，「這會破壞城市的情趣，真的不想這樣做，但已超過容忍的限度了。」「希望祇園町有一天能不再需要這些高高的告示牌」。

京都女子大學、龍谷大學的學生約60人也將提供協助，到京都街頭發放傳單等呼籲觀光客注意禮節。

(中時電子報)