大陸品牌NE·TIGER東北處，舉行「華服四季之冬」高级定製華服發布會。（取自新浪微博＠CGTN法語頻道）

2020春夏系列中國國際時裝周，今天（10月25日）在北京揭幕，以「Keep Real」為主題。為期9天（11月2日結束）活動中，匯聚百餘場品牌專場發布會及專業賽事，集結來自200多家全球的設計師及相關機構。

大陸的中國服裝設計師協會主席張慶輝表示，邁入第22年的中國國際時裝周見證著大陸時尚產業的發展與變遷，本季主題「Keep Real」寓意「保持真我，自在隨風」，致敬大陸時尚產業的發展，同時期許東方時尚能夠在世界潮流舞台上熠熠生輝。

據了解，為期9天的活動中，新銳設計師的作品逾4成，此外，包括張肇達、王玉濤、曾鳳飛資深設計師、陳宇、楚豔、張義超、熊英等獨立設計師都將發表新品；NE·TIGER、依文、雅瑩等大陸知名品牌也將展示新季單品。

由於國際時尚產業近年遇上寒冬，發展不如預期，對大陸設計師自創品牌來說，更是隱憂，因此，設計師品牌AWAYLEE在本屆中國國際時裝周發起設計師產業聯盟，提供大陸時尚設計師最前沿的行業資訊、行業資源管道、智慧款式服裝識別系統、媒體資源庫、社群管理、訂單深度挖掘與管道拓展、品牌孵化與升級、金融對接服務、智慧化供應鏈中心、研發中心、商品全行銷數位化管理、財務戰略管理以及成本核算控制等服務。

(旺報 )