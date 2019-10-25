方宥心散發輕熟女韻味。粘耿豪攝

方宥心熱戀中，春風滿面。粘耿豪攝

方宥心分享角色心得。粘耿豪攝

方宥心飾演護理師。客台提供

方宥心劇中被男友暴力相向。客台提供

方宥心劇中有多場情緒崩潰的戲。客台提供

方宥心演出客台正播出的新劇《烏陰天的好日子》，戲裡男友巫宗翰有暴力傾向，有場與他互推扯的吵架戲意外掛彩，當時被巫宗翰K中鼻樑，她腦袋一片空白還秒噴淚，嚇得巫宗翰頻道歉，方宥心笑稱，K完之後鼻樑變挺，當時她還要求導演多拍她臉部特寫。劇中她抓姦在床，若現實生活中遭背叛，「我當下轉頭就走，然後人間消失，聽起來很Man，其實很孬」。

方宥心飾演被渣男暴力對待的護理師，開拍前她為角色深入做功課和蒐集，歸納出有暴力傾向或反社會性人格的人，並不是無時無刻都是這樣狀態，「如果女方捨不得放下，往往是因為男方貼心、友好的一面會蓋過突如其來來的暴風雨，我不覺得這是『愛到卡慘死』，而是有太多心理上的依偎或依賴」，因此她能理解角色苦苦央求男友不要走的心情。

她坦言有過情感上的依賴，當時與交往7年的男友分手前有段掙扎期，「就像鞋子穿了不合腳，又覺得其實只是破皮還好，有些事磨合不來，不想勉強自己就會讓對方受傷，其實自己也很傷」。她透露和前男友分手3個月後，有次坐家裡想起以前同一時間點合吃宵夜的畫面，「眼淚不自覺的一直滴，心裡很酸、很痛，『感情走了，習慣還在』是很可怕的事」。

她日前被目擊和一位高壯男看電影約會，互動親密，她今大方認愛小她3歲的護花使者，對方曾和她一起演出舞台劇《再會吧！北投》，2人交往約1年。她笑稱戀情消息出來後，最開心的一定是媽媽，因35歲的她常被媽媽催著談戀愛，媽媽過去試圖想幫她相親，她總是「已聽不回」。

空窗3年終於又陷愛河，春風滿面的她，笑言若有好消息一定會和大家分享，她與男友相處上仍在磨合中，比如她早上起床後要有2小時安靜空間和時間、專注工作時也不接私人電話，自嘲摩羯座的自己「眉角」很多。

(中時 )