賴清德明探視余天罹癌女兒余苑綺 21:522019/10/25 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 賴清德明探視余天女余苑綺。照片：摘自賴清德臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委余天二女兒余苑綺直腸癌復發住院，據了解，前行政院長賴清德昨天返國後，明天上午將前往醫院探視。 賴清德日前赴美幫蔡英文總統及民進黨造勢，昨天剛返抵國門，黨中央正積極幫他安排輔選工作，但至今時間都還在排定中。 余天補選期間，賴清德曾到新北市幫余天站台、掃街。據了解，賴返國後獲知此事，明天上午將赴醫院探視余天女兒。 (中時 ) #余天 #賴清德 #余苑綺 #女兒 #民進黨 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 拒陳同佳 蔡政府現原形 04:102019/10/21 論壇廣場 拒審陳同佳 蔡政府怕什麼？ 04:102019/10/21 論壇廣場 蔡政府拒陳同佳引渡來台 宋瑋莉怒轟：無恥政客 17:182019/10/21 政治 拒收陳同佳 國民黨轟民進黨政治思維凌駕社會公義 18:252019/10/21 政治 拒絕香港嫌犯投案 國民黨：政治考量不妥 19:452019/10/21 政治 蘇貞昌的天良在哪 04:102019/10/23 時論廣場 李亞萍不捨余苑綺躲被偷哭 命理師驚曝病況發展 00:142019/10/25 娛樂 操作反送中的必然惡果 04:102019/10/25 時論廣場 名嘴徐國勇打臉部長徐國勇 04:102019/10/25 時論廣場 余苑綺終於抱到兒子了！今住院又分離「媽媽真的好愛你」 09:022019/10/25 娛樂 政治熱門新聞 韓是草包？「韓黑教父」懺悔：我們都錯了！ - 政治 沒有韓國瑜的總統民調？羅智強看完喊感動... - 政治 彭文正訪IALS找不到論文 林環牆列5點：鐵證如山 - 政治 謝震武轟韓謝祖武慘遭韓粉出征？ 韓國瑜出馬回應 - 政治 綠執政縣市街頭總統民調這人領先 網驚訝！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。