民進黨立委余天二女兒余苑綺直腸癌復發住院，據了解，前行政院長賴清德昨天返國後，明天上午將前往醫院探視。

賴清德日前赴美幫蔡英文總統及民進黨造勢，昨天剛返抵國門，黨中央正積極幫他安排輔選工作，但至今時間都還在排定中。

余天補選期間，賴清德曾到新北市幫余天站台、掃街。據了解，賴返國後獲知此事，明天上午將赴醫院探視余天女兒。

(中時 )