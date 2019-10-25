以《希遊記》獲今年金曲獎最佳國語專輯獎的孫盛希，25日於台中Legacy「都市女聲」舞台舉行「希遊記巡迴演唱會」，邀請今年同獲金曲獎的嘻哈新人ØZI擔任嘉賓，兩人先前合作單曲〈曖〉不僅點閱破百萬，更被網友封為「曖昧調情聖曲」，孫盛希說，之前想合作年僅22歲的ØZI是因為他「帥」，加上ØZI個性活潑又可愛，她更在台上甜喊ØZI「寶貝嘉賓」，感謝ØZI相挺當嘉賓，兩人合唱〈B.O〉、〈曖〉，互動超有愛再激火花。

今年獲金曲獎最佳國語專輯的孫盛希25日於台中legacy開唱，金曲新人ØZI當嘉賓。（滾石提供）

孫盛希巡迴開唱前患感冒，抱病開唱雖備感壓力，但她仍享受準備過程。此次她選唱魏如萱的〈歪〉，笑稱這首歌很難唱，「氣要長、要假音、又不能太虛，還要有情緒」，更透露不太會唱的地方私下請教魏如萱。

演唱會中除了有《希遊記》的曲目，孫盛希也演唱諸多國內外爵士風格的流行歌曲、現代爵士等，華麗歌單讓歌迷一飽耳福，她開心表示「能和厲害的樂手老師們同台共演這些歌，實在很爽快」，27日將在2019台北爵士音樂節演出。

今年獲金曲獎的孫盛希，邀請同獲金曲獎的ØZI當嘉賓。（滾石提供）

(中時 )