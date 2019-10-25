蕭煌奇推出全新專輯《候鳥》，年底將在小巨蛋開唱，今晚在三創舉行新專輯分享會，作為開唱提前暖身，並邀請日前合作舞台劇《遇見自己》、表演工作坊導演丁乃箏擔任嘉賓，丁乃箏笑說，前陣子看新聞得知，蕭煌奇多年前被前女友慘痛分手，甚至連垃圾桶都被搬走的經驗，特地送上「感應垃圾桶」給蕭煌奇，更笑說「唱個歌就會蹦出女朋友來」，撫慰他失戀心情，主持人黃子佼笑問蕭煌奇喜不喜歡這禮物，蕭煌奇說「很奇怪的感覺，怎麼會想這餿主意」，台下歌迷全笑翻。

丁乃箏更現場允諾，要規劃下一場《遇見自己》垃圾桶續集版，讓蕭煌奇直說「可以啦，但時間不要那麼長」，原因是先前赴大陸巡演一個月，飽受感冒跟與過敏困擾，黃子佼問出國這麼久，如何整理行李？蕭煌奇幽默回「行李就是裝滿滿的紙內褲」。

《遇見自己》舞台劇導演丁乃箏擔任蕭煌奇新專輯分享會嘉賓，特地送上「感應垃圾桶」大禮，撫慰蕭煌奇之前失戀慘痛經驗。（粘耿豪攝）

蕭煌奇在新專輯分享會中一連帶來〈候鳥〉、〈天亮就分手〉及〈迷宮〉等多首新歌，逗趣地說「今晚來的粉絲們真有耳福」，也透露首度演唱新歌，這禮拜每天忙著背歌詞，連外出坐車時也把握時間背誦，幽默自嘲說「畢竟自己現場無法看提詞機啊」，辛苦背詞就是希望能完美呈現給粉絲。

蕭煌奇25日《候鳥》新專輯分享會，和主持人黃子佼兩人笑梗不斷。（粘耿豪攝）

蕭煌奇25日於三創舉行《候鳥》新專輯分享會。（粘耿豪攝）

除了演唱新歌外，蕭煌奇也開放現場粉絲點歌，更帶來〈好好先生〉、〈你是我的眼〉等經典組曲，會後也留下來為粉絲簽名，讓粉絲直呼超開心。蕭煌奇《人生劇場放映中》小巨蛋演唱會門票熱賣中，購票請洽寬宏售票系統、全國萊爾富、OK便利商店。

(中時 )