第2屆「半島歌謠祭」25日正式登場，當中由9名傳藝師與10多名學生攜手演出的首創舞台劇《半島風聲 相放伴》驚豔全場，專屬恆春的在地故事令人動容。（謝佳潾攝）

第2屆「半島歌謠祭」25日正式登場，當中由9名傳藝師與10多名學生攜手演出的首創舞台劇《半島風聲 相放伴》驚豔全場，專屬恆春的在地故事令人動容。（謝佳潾攝）

第2屆「半島歌謠祭」25日正式登場，當中由9名傳藝師與10多名學生攜手演出的首創舞台劇《半島風聲 相放伴》驚豔全場，專屬恆春的在地故事令人動容。（謝佳潾攝）

第2屆「半島歌謠祭」25日正式登場，當中由9名傳藝師與10多名學生攜手演出的首創舞台劇《半島風聲 相放伴》驚豔全場，專屬恆春的在地故事令人動容。（謝佳潾攝）

第2屆「半島歌謠祭」25日正式登場，當中由9名傳藝師與10多名學生攜手演出的首創舞台劇《半島風聲 相放伴》驚豔全場，專屬恆春的在地故事令人動容。（謝佳潾攝）

第2屆「半島歌謠祭」25日正式登場，當中由9名傳藝師與10多名學生攜手演出的首創舞台劇《半島風聲 相放伴》驚豔全場，專屬恆春的在地故事令人動容。（謝佳潾攝）

第2屆「半島歌謠祭」25日正式登場，當中由9名傳藝師與10多名學生攜手演出的首創舞台劇《半島風聲 相放伴》驚豔全場，專屬恆春的在地故事令人動容。（謝佳潾攝）

第2屆「半島歌謠祭」25日正式登場，當中由9名傳藝師與10多名學生攜手演出的首創舞台劇《半島風聲 相放伴》驚豔眾人，全場以民謠串聯，由月琴帶入人生，再由人生帶入恆春的前世今生，台下觀眾看得入戲，中場不自主唱起《思雙枝》。

《半島風聲 相放伴》是由台南人劇團偕同斜槓青年共同創作，而劇本是導演朱怡文與音樂設計林謙信、演員周韋廷等年輕人，花半年從恆春拜訪到滿州、港仔等村落，在記下20多位民謠傳藝師的生活故事後，編寫而成，內容是滿滿的恆春半島在地故事。

朱怡文指出，執導這齣舞台劇倍感壓力，因為不只地理範圍包括恆春、滿州，還有阿公與阿嬤在這塊土地上發生的故事、與月琴帶出的文化歷史脈絡，所以在時間和空間都加大範圍的設定下，決定以三代同台來呈現，用音樂、戲劇讓現在與過去的自己對話。

王洋月、吳登榮、宋芳文、林秋月、李謝綿卿、陳英、張三妹、黃卻銀與潘洪錫汾等9名傳藝師，為此獻出了人生舞台劇初體驗，而台上的他們雖是素人演員，但卻絲毫不怯場，彷彿只是喃喃道出自己的一生如此簡單，自然到讓台下觀眾看得入戲不已。

「思啊想啊起……」當傳藝師唱起《思雙枝》時，有觀眾不由自主地跟著哼，還有的直接唱出聲來，舞台劇獨有的臨場感，讓全場感動指數瞬間爆表，而謝幕時更是掌聲不斷，頻頻為台上的文化奉獻者喝采。

(中時 )