山東濟南日前有村民上山採蘑菇時，結果竟然從地裡挖出一名活著的男嬰。男嬰被救出後被送往濟南第二婦幼保健院接受治療。

大陸警方官方微信公眾號發佈通報表示，8月21日9時52分許，新泰市公安局接獲民眾報案：有村民在山上發現一名被活埋嬰兒。警方隨即開展調查。發現男嬰8月13日出生，是羊流鎮葦池村人。經初步調查，其祖父涉嫌犯罪已被刑事拘留。案子正進一步調查中。

男嬰爺爺主動到新泰市羊流派出所投案，他表示孩子出生時肺部嚴重感染，家人以為已經死亡，故將孩子掩埋。

(中時電子報)