村民上山採蘑菇 意外挖出活嬰 21:562019/10/25 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 村民上山採蘑菇竟然意外挖出活嬰攝。(翻攝自看看新聞) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 山東濟南日前有村民上山採蘑菇時，結果竟然從地裡挖出一名活著的男嬰。男嬰被救出後被送往濟南第二婦幼保健院接受治療。 大陸警方官方微信公眾號發佈通報表示，8月21日9時52分許，新泰市公安局接獲民眾報案：有村民在山上發現一名被活埋嬰兒。警方隨即開展調查。發現男嬰8月13日出生，是羊流鎮葦池村人。經初步調查，其祖父涉嫌犯罪已被刑事拘留。案子正進一步調查中。 男嬰爺爺主動到新泰市羊流派出所投案，他表示孩子出生時肺部嚴重感染，家人以為已經死亡，故將孩子掩埋。 (中時電子報) #男嬰 #調查 #村民 #新泰市 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 林鄭到訪清真寺 穆斯林團體：警方政府有真誠致歉 12:342019/10/21 兩岸 拋摔嬰兒 桃園惡保母判1年8月定讞 11:112019/10/22 社會 租房引糾紛 台灣男子遭綁架虐打獲菲警方救出 12:112019/10/22 國際 產男嬰生殖器短小 一個月後檢查變女兒 14:492019/10/22 搜奇 水柱射清真寺 印協前主席：警方認錯才接受道歉 15:542019/10/22 兩岸 少女尋找多年未見面姊妹 警方協助重逢 16:322019/10/23 生活 男子就醫稱在柴山旁遭流彈擊中 警方調閱監視器證實說謊 22:302019/10/23 社會 全運會單車賽騎到桃園 警方封路守護騎士安全 14:162019/10/24 生活 大陸駐比利時使館聲明：已要求比警方全面調查貨櫃藏屍案 23:422019/10/24 兩岸 特檢穆勒查川普通俄門 傳美司法部啟動刑事調查 16:212019/10/25 國際 社會熱門新聞 網酸「胸比臉大」 正妹騎士現身嗆爆 - 社會 渣男被甩竟公布女友房事：性慾強、可內射 - 社會 萬華警封樓查抄42名賣淫女 業者逼打停經針接客 - 社會 內輪差又釀禍！女大學剛畢業 面試途中遭輾斃 - 社會 房東好奇探頭 驚見一家四口離奇慘死屍掛半空 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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