美副總統彭斯再談中國政策，提到與港台同在 呼籲中國守承諾，還有批中不要光說不練等；前總統陳水扁今在群組回應媒體詢問表示，美國總統不會為了台灣利益而犧牲美國利益。彭斯的發言這是典型的美國國家利益至上，選舉連任成功最重要。

美副總統彭斯批陸挺台 籲港人和平示威

扁指出，美國總統不分民主共和，不管哪一個黨執政，都只有美國的國家利益。美國總統不會為了台灣利益而犧牲美國利益。台灣要有利益，是附隨在美國的利益之下，美國先有利益，台灣才有利益。如果美國利益與台灣利益衝突，也只能犧牲台灣利益來確保美國利益。

他說，美國總統大選第一次參選的挑戰者，都會強力批判中國的民主與人權以獲取選票，甚至在當選後執政的第一、二年，還會繼續對中國採取強硬立場。如小布希總統上台也會說台灣是民主成功的典範，甚至破天荒一次批准包括8艘柴電潛艦等三大軍售案。接下來為了聯中制俄，為了反恐，為了對付北朝鮮，需要中國的合作，在多次峰會甚至熱絡互訪後，兩強之間難為小。美中有了共同利益，美中「共管」台灣難免就會被提出。

他認為，彭斯副總統最新演講雖然還是繼續批判中國的人權民主，卻又籲請國會不要通過力道更強的挺港法案，避免川普總統渴望在下個月簽署有限的美中貿易協議破局。這是典型的美國國家利益至上，選舉連任成功最重要。參議院繼眾議院之後，再通過對香港有利益的《香港人權與民主法案》，可能就沒有那麼重要了。

他說，川普對中國的強硬態度，美中貿易大戰的過程，是美中關係改善並提升的「機會之窗」，蔡政府如果沒有把握並善用這麼好的機遇，等到川普總統連任之路有了困難，川普再對習近平讓步以換取中美貿易談判的成果，台美最好的黃金三年恐將成為過去。

扁表示，香港反送中條例正式撤案，這是百萬香港人勇敢站出來的成果，香港抗爭縱未完全平息，解放軍武力鎮壓的可能性幾等於零。對台灣選舉撿到槍的一方也會有一定的影響。對美中貿易談判的發展，中國更可全面對付美國。

(中時 )