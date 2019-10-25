國民黨總統參選人韓國瑜目前民調仍落後民進黨蔡英文，命理師詹惟中用紫微斗數算韓國瑜這3個月的命盤，卻直指最可怕的是1月1日到1月11日，對韓會是一場苦戰，得要出奇制勝。

詹惟中在談話性節目《國民大會2020大白話》算韓國瑜的紫微命盤，表示現在進入11月，出現「天魁」，以命盤來看，國民黨高層的力挺和站台勢必要出現，大團結了，群龍有首，大家大團結。而而「天馬」就表示，韓請假了東奔西跑，一則喜一則憂，出去時小狀況特別多，像小車禍、跌倒、丟雞蛋、丟石頭，這些要稍微注意一下。

詹惟中指出，到了12月，韓國瑜出來歡天喜地，左呼右應，左擁右抱（一呼百諾的意思），12月的民調，他認為韓、蔡的落差距離，有變短的可能性，不至於會落差這麼大。最可怕的是1月1日到1月11日，這是一場苦戰，出外是羊刃，職場上是陀羅，韓國瑜一定要出奇制勝，一定要有很多奇招，才能把看來12月已經是一片團結的景象，再作個凝聚，才能超越這個問題。

(中時電子報)