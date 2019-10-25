又到了周末出遊時刻，好消息是周末也將延續本周好天氣，各地基本上皆為多雲到晴的舒適氣候，不過由於東北風影響，北部、東北部地區雲量偏多，容易有降雨情形發生，而下周菲律賓、南海一帶恐有颱風生成。

「氣象達人」彭啟明在臉書《天氣風險 WeatherRisk》指出，未來幾天都會保持東北風型態，但到了下周一、二的時候，秋天的鋒面就會開始逐漸接近台灣，禮拜一下半天到禮拜二之間，受到鋒面水氣影響，北東迎風面會有偶陣雨。

彭啟明進一步指出，除了鋒面，接下來要注意的是可能會有颱風生成，下禮拜在菲律賓、南海一帶，恐會有颱風冒出頭，不過一切還是要等到熱帶性低氣壓形成比較好說。

中央氣象局也在臉書表示，明(26日)各地為多雲到晴好天氣，高溫在29至31度左右，北部、東北部和宜花地區恐會降雨，且日夜溫差大，民眾務必留意氣溫變化，適時調整穿著。

(中時電子報)