中華職棒聯盟今（25）日針對中信兄弟伯納總教練於108年10月1日洲際球場聯盟例行賽，在賽後接受媒體採訪言行不當，裁罰2萬元、禁賽1場，這讓外籍洋教練尊不尊重台灣職棒再起議題。

伯納被懲處起因10月1日中職中信兄弟隊下半季封王戰結束，媒體要求訪問他，伯納沖澡後示意媒體進入教練室採訪，結果他穿著短褲、只用大浴巾遮掩裸露上半身；而且在採訪中途，伯納主動向媒體記者介紹男性陽具造型布偶娃娃「迪克先生」、並供媒體拍照。

此舉讓現場眾多記者不舒服、認為不受尊重，透過棒球記者作家協會向中信兄弟領隊劉志威抗議，而且伯納以往在接受採訪也曾多次對女記者開玩笑。

對於伯納的舉止造成媒體人員有受辱之感受，中職聯盟表示，經聯盟查證屬實，依據規章球團隊職員懲罰規定第十五條第一項規定予以懲處。

聯盟規章球團隊職員懲罰規定第十五條第一項：球團隊職員對採訪媒體有語言或行為侮辱者，處罰款2萬元、禁賽1場。

(中時電子報)