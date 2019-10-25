財神爺發威，且幸運大獎全開在中部；台彩今晚10點公告，晚間開獎的大樂透頭獎1億元，獎落彰化縣永靖鄉西門路「立偉投注站」，這是自上周五(18)大樂透開出7.7億元頭獎後，連續開出的第3注頭獎，且全部集中在中部，地點分別為台中、南投與彰化。

根據台彩內部統計顯示，大樂透頭獎連續開出最高紀錄是連開4期，多半發生在大樂透春節加碼期間。

以台灣彩券第4屆為例，103年的是除二到初四連開3期，106年則是從初五到初十四，連續4期開出，但在106年的除夕、初一、除二，也有連續3次開出頭奬；107年有兩期在春節期間，1期在開工後開出頭奬，分別是2月19日、20日及23日連開，今晚是第四屆以來首次在非春節期間連續開出3次頭獎。

大樂透第108000093期開出的獎號，依大小排序分別為03、08、14、16、26、36，特別號為41。

(中時 )