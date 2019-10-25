萬華分局警備隊王姓員警，24日勤餘時貪圖方便，直接騎走隊上的公務機車，前往捷運西門站接送女友，行經長沙街時嗆1騎車民眾「看什麼看！」雙方爆發口角，王被質疑態度有問題和違規使用公車，萬華警方晚間表示王的行為確實不妥，將記小過懲處。

王載送的蔡姓女友隨後也遭網友肉搜，發現她曾是前MP魔幻力成員嘎嘎（潘俊佳）的前女友，蔡女當時痛批嘎嘎腳踏三條船，是不折不扣的渣男，為此曾上過新聞版面，王姓員警則說，當時因為女友子宮出血，下班後急著要送她到醫院，才能穿制服騎公務車，且因對方一直看著他女友，他才會問對方要做什麼，否認和對方嗆聲。

民眾指控，24日上午他騎車行經長沙街，遭王姓警員嗆聲：「看什麼看！」雙方為此口角，他當時還質疑對方是假冒警察，最後兩人前往附近派出所協調，但王仍不斷嗆聲，其他員警也來打圓場，表示：「只是看你有沒有酒駕，希望事情不要鬧大」。

民眾表示王姓員警服儀容不整，安全帽扣環也沒扣好，對整個過程都非常質疑，最後在網上揭露此事。

萬華分局晚間回應，王員警下班後貪圖方便，穿制服騎公務車接送女友，在停等紅燈時對一旁民眾有不當言語，還要對方靠邊接受盤查，引發該民眾質疑王員身分及盤查正當性。

萬華分局調查後，認為王員公車私用行為屬實，對民眾也有情緒性用語，言行不檢造成社會負面觀感，將給予記過一次處分，未來會加強員警執勤規範，注意言行以避免類似情事再次發生。

(中時 )