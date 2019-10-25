大陸拳擊手徐燦擊敗波多黎各拳擊手羅哈斯奪下羽量級拳王頭銜

一場歷史上首見的中美拳王大戰即將開打！中國大陸著名拳擊手徐燦將於11月24日美國加州迎戰目前戰績18戰全勝的美國不敗拳王曼尼．羅伯斯三世(Manny Robles III)。在美中政治關係高度緊張的狀態下，這將是一場令大陸拳擊運動愛好者與強烈民族主義民眾熱血沸騰的「中美大戰」。

據《中新網》報導，本場比賽是中國大陸「拳壇一哥」徐燦的第3場世界拳王頭銜賽，也是史上第一次中美拳擊手之間的世界拳王之戰，更是中國大陸拳擊手史上首次在美國進行金腰帶衛冕戰。

大陸拳擊手徐燦(左)今年1月在美國休士頓一戰成名，擊敗美國拳擊手羅哈斯奪下WBA羽量級拳王頭銜。（圖／央視新聞）

作為世界拳協會(WBA)羽量級世界拳王，屬於大陸「M23戰隊」的徐燦是目前中國大陸唯一的現役世界拳王。今年一月，徐燦在美國休士頓一戰成名，以近乎完美的表現擊敗了WBA世界金腰帶擁有者羅哈斯，成為10年來全球最年輕的羽量級世界冠軍。今年五月，徐燦在家鄉江西省撫州市又以6回合技術擊倒日本拳王久保隼，完成了他的第一次世界拳王衛冕。

報導指出，徐燦本場比賽的對手羅伯斯三世今年25歲，身高臂展均為170公分。他18歲就踏入職業拳壇，至今取得了18戰全勝8次KO對手的驕人戰績，現WBA排名高居世界第4，是WBA所有挑戰者中排名最高的美國拳手。

羅伯斯出生在一個拳擊世家，一家三代都是拳擊手。他的父親兼教練羅伯斯二世，是當今拳壇最著名的冠軍教頭之一，曾是美國拳擊國家隊教練，後擔任WBA/WBO/IBF重量級世界拳王「小胖」魯伊茲、前WBO羽量級世界拳王瓦爾德茲、前WBO超雛量級世界拳王馬格達萊諾等多位明星拳王的主教練。

按照既定計劃，徐燦的第2場衛冕戰安排在美國舉行，這是徐燦希望證明自己世界級實力的戰場，也是中國大陸職業拳手邁向全球市場的舞臺。然而這次衛冕戰，徐燦雖為衛冕冠軍，卻將面臨非常不利的客場因素，這將是他征戰世界的一次重大挑戰。

羅伯斯是土生土長的美國加州人，而且這次比賽的場地金泉度假酒店，正是羅伯斯三世的絕對主場。這已經是他第9次在這裡作戰，且近5場比賽有4場在這裡舉行。這意味著，11月24日徐燦將面對的，不僅是臺上兇悍的對手，還有台下瘋狂的美國主場拳迷。

徐燦對媒體表示，「羅伯斯天賦很強，保持著全勝戰績，這次又在家鄉比賽，我知道他的求勝欲望會非常強烈。不過我既然能在美國贏下這條金腰帶，就有信心在美國繼續衛冕下去，我不害怕在客場打比賽，更不懼怕任何對手。任何想拿走我金腰帶的人，都是癡心妄想。」

(中時電子報)