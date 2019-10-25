日本「第一個出櫃女優」椎名空率高橋聖子、相澤南和夏木安梨4人「女優團」，為參加本周末於台北盛大舉行的台灣同志遊行（Taiwan LGBT Pride）來台，遊行前日抵台隨即在東區「WAVE CLUB」與台灣媒體見面，椎名空一身帥氣勁裝，身邊圍繞穿著美豔的高橋聖子等3人、大享齊人之福，4人共襄盛舉一同參加26日的遊行活動。

夏木安梨（左二起）、椎名空、相澤南和高橋聖子25日舉行記者會，姜寧與王思佳（左一）擔任主持。

記者會現場由人氣網劇《N世代》編導姜寧與王思佳主持，赴日實戰《台灣感謝祭》情慾演出的「台灣之光」張翊也在現場擔任護花使者，4位女優在WAVE CLUB的球型浪花炫燈下一一登場。

椎名空首先以「同志代表」身分手拿彩虹旗登場，25日正好是她出道4周年紀念日，巧遇台灣舉行LGBT同志遊行，她「棄日保台」選擇來台參加。她表示：「台灣今年通過婚姻平等法案，十分羨慕台灣，希望日本能早日跟進。」

椎名空羨慕台灣能領先亞洲實現婚姻平權，盼日本能早日跟進。

夏木安梨也對台灣實現婚姻平權感到敬佩，她做足功課、有備而來，表示「這是台灣婚姻平權法案通過後的第一次遊行，別具意義與紀念性，於是很想前來參加。」她透露12月將來台正式學習中文，目前已先學完發音的她坦言，對將到來的台灣生活期待又緊張。

夏木安梨認為今年的台灣同志遊行別具意義。

高橋聖子期待能在26日同志遊行中與大家見面。

高橋聖子在成人影像界享有「救世主」美名，積極來台出席電影節等各項活動，近來還在人氣遊戲中以自己身份演出，成功跨界，她將於26日WAVE CLUB深夜活動中獻出DJ秀。

相澤南前陣子參與了Netflix《全裸監督》第3、4集的演出，她同時也在今年「FANZA ADAUT AWARD 2019」獲得最佳女優獎，先下台一旁休息的她與椎名空猶如情侶般不停逗弄彼此，索性被姜寧提前上台「放閃」，差點就來個親密熱吻，逗笑全場。

日本女優夏木安梨（左起）、椎名空、相澤南和高橋聖子來台參加26日舉行的台灣同志遊行。

今年女優界「影后」相澤南期待在26日同志遊行中與大家留下美好回憶。

26日遊行當日4人將乘花車由台北市政府出發，一直隨遊行隊伍到凱達格蘭大道；她們也將於在台期間各自舉行見面會、攝影會等活動。

日本女優夏木安梨（左起）、椎名空、相澤南和高橋聖子記者會上開心吃起現做三明治。

(中時 )