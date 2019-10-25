蔡英文總統25日晚上陪同民進黨立委何志偉到台北霞海城隍廟參香、迪化商圈拜票，蔡強調，要做大改革、台灣轉型升級、強化國防等，立委要過半，總統才好做事。（張鎧乙攝）

蔡英文總統（中）25日晚上陪同民進黨立委何志偉（右二）到台北霞海城隍廟參香、迪化商圈拜票，並到當地的中藥商品嚐八仙果，當媒體詢問蔡總統吃了效果如何，蔡以「強壯」的手勢回應。（張鎧乙攝）

蔡英文總統25日晚間啟動輔選列車，首先陪同台北市民進黨立委何志偉赴台北霞海城隍廟參香、迪化商圈拜票，以母雞帶小雞的方式，為2020選情加溫，現場近千名支持者興奮高喊「蔡英文凍蒜」、「何志偉凍蒜」，將廣場擠得水泄不通，蔡致詞時表示，要做大改革、台灣轉型升級、強化國防等，一定要讓國會立委席次過半，總統才好做事。

(中時 )