蔡英文輔選何志偉 夜訪大稻埕 22:482019/10/25 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（中）25日晚上陪同民進黨立委何志偉到台北霞海城隍廟參香、迪化商圈拜票，現場近千名支持者與民眾也不斷高喊「蔡英文凍蒜」、「何志偉凍蒜」，並爭相與蔡總統合影。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統25日晚上陪同民進黨立委何志偉到台北霞海城隍廟參香、迪化商圈拜票，蔡強調，要做大改革、台灣轉型升級、強化國防等，立委要過半，總統才好做事。（張鎧乙攝） 蔡英文總統（中）25日晚上陪同民進黨立委何志偉（右二）到台北霞海城隍廟參香、迪化商圈拜票，並到當地的中藥商品嚐八仙果，當媒體詢問蔡總統吃了效果如何，蔡以「強壯」的手勢回應。（張鎧乙攝） 蔡英文總統25日晚間啟動輔選列車，首先陪同台北市民進黨立委何志偉赴台北霞海城隍廟參香、迪化商圈拜票，以母雞帶小雞的方式，為2020選情加溫，現場近千名支持者興奮高喊「蔡英文凍蒜」、「何志偉凍蒜」，將廣場擠得水泄不通，蔡致詞時表示，要做大改革、台灣轉型升級、強化國防等，一定要讓國會立委席次過半，總統才好做事。 (中時 ) #立委 #總統 #何志偉 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶攻台中票 小英連趕9攤 04:102019/10/21 地方新聞 韓民調可以追上蔡嗎？宅神：每周2％ 06:002019/10/21 政治 好諷刺！看完雲林造勢...謝寒冰找到蔡英文民調高原因了 09:352019/10/21 政治 忽略這件事...他預言蔡英文若連任慘況！ 11:122019/10/21 政治 蔡英文：要將台灣打造成更公平公正的地方 11:252019/10/21 政治 觀光業悽慘卻替蔡助陣？港媒嗅出不尋常... 09:232019/10/24 政治 北部工業區後援會成立 蔡英文：台灣是最好投資地 21:032019/10/24 政治 韓蔡都有「芒果乾」 04:092019/10/25 論壇廣場 彭文正訪IALS找不到論文 林環牆列5點：鐵證如山 15:282019/10/25 政治 新黨慶光復節 舉行「庶民起義 台灣再光復」大會 21:262019/10/25 政治 政治熱門新聞 沒有韓國瑜的總統民調？羅智強看完喊感動... - 政治 驚！宋楚瑜私下傳話 不排除讓藍軍的他代打上陣 - 政治 韓是草包？「韓黑教父」懺悔：我們都錯了！ - 政治 謝震武轟韓謝祖武慘遭韓粉出征？ 韓國瑜出馬回應 - 政治 一張圖曝韓國瑜網路聲勢 網震驚：這才是真民調！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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