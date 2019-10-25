台灣大學哲學系教授苑舉正明年就滿60歲，從37歲確診至今，糖尿病已成為他生活的一部分，卻有著非典型觀點，認為「糖尿病不是病」。但該吃的藥、該打的胰島素絕不馬虎，甚至比任何人都更細膩地探索糖友的內心世界。

採訪前的電話溝通，苑舉正先打預防針，特別提醒：「我不是指標型的病人，念哲學的思考比較不同，而且平時念學生習慣了，說話比較直接。」

見了面，苑舉正開門見山說：「糖尿病不是病。」「雖然取名叫作『病』，但它是一個新陳代謝的問題……我的基本態度是，我一直不願意把自己當作病人看待。」他說話俐落乾脆，速度快、滔滔不絕，自稱「大俗之人」，卻能把哲學落地，在台大開課受學生歡迎，還用哲學談投資，曾經是財經節目的固定來賓，也曾以「糖尿病患的哲學議題」發表演講，談及發病歷程、糖友的內心世界，細膩而有溫度。

家族有糖尿病史 37歲即發現得病

「我山東人，喜歡吃麵食，我家其實對『糖尿病』這3個字並不陌生，我媽媽就是因為糖尿病的併發症走的。」苑舉正罹病前，周遭已有不少病例，除了母親66歲時因併發症離世，家中往來的親戚朋友中，許多人都有糖尿病。

只是沒想到，印象中「專門處罰老人的疾病」，發生在自己身上。當時他剛從歐洲學成歸國，馬上面對學術工作的壓力，自己都不知道疾病找上門。多虧弟弟有照顧媽媽的經驗，加上生化背景的相關知識，察覺到異狀，「他有一次看到我突然身材暴瘦，瘦了大概7、8公斤吧，你買7、8公斤的豬肉就知道那有多少，他就說『你有糖尿病』，我不敢相信。」

苑舉正很快到三軍總醫院求診，檢查後確定罹患糖尿病，當時只有37歲，「那時候我去醫院排隊，人家都以為我是幫我父母排。」

除了吃藥，醫師要求他多運動，飲食盡可能少油少鹽少糖，而且心情要放輕鬆。前面幾點好配合，但最後一點，實在很難，「我剛開始教書，很難放輕鬆嘛，而且我那個時候找工作不容易啊，第1個工作在新竹、第2個工作在嘉義、第3個在台中，沒辦法很輕鬆。」

正因為如此，他發現醫師的指示是一回事，但在台灣社會，面對事業衝刺期罹患糖尿病，要嚴格遵行醫囑，真的不簡單。

台式應酬文化 讓控糖問題更棘手

「很多人的狀況是明明知道自己有病，也很想控制，可是因為工作的關係嘛……」他說糖尿病在華人社會也可以算是一種「社會病」，因為應酬文化讓人很難控糖，「我們這裡沒有什麼打球啊、踢足球啊、打羽毛球什麼的，比較少，都是吃吃喝喝的，要不然就是去唱歌。」

為了控制血糖，苑舉正儘量少應酬，聚餐的時候也會主動告知自己有糖尿病，所以太油、太甜都不吃。從事教職尚且能做到，如果是做生意，幾乎很難避免應酬。苑舉正認為，20多年前他剛發病的年代，醫護人員很少重視每一名病患的獨特性，「醫生按照（檢查）數字說話，沒有問到病人個人的心情。」

所以他切入糖尿病的角度與眾不同，認為與其以「疾病」看待，不如重視它對患者心理面的影響，也提出改善應酬文化、讓病友坦然控糖是「社會共同的責任」，因為自己也走過一段心理建設期。

苑舉正隨身攜帶胰島素筆針，飯局中也大大方方拿出來打，已不在意他人眼光。（圖片來源/陳德信）

調整心態坦然面對 飯局中大方施打胰島素

「我現在心理建設比較成功，可以在眾人面前大搖大擺把胰島素拿出來打針，人家看了嚇一跳。」苑舉正10多年前開始打胰島素，也曾在意他人眼光，但現在已不在乎，隨身攜帶胰島素筆針，形容筆針「比鋼筆重要」，因為他三餐飯前和睡前，1天要打4次。

「社會上對於打針（胰島素）的觀念不一樣，有人認為是外力侵入，比吃藥嚴重一點，可是我個人覺得胰島素效果比較好。」聚餐應酬，苑舉正也能默默在桌下掀開衣服注射胰島素，對照過往媽媽的經驗，他認為筆針已經非常方便，「我媽以前打胰島素的時候好慘，胰島素放冰箱裡，要用針抽出來……而且針頭很長啊，要從肚皮上打下去。」

不麻煩家人 生活飲食自己照顧

很多男性糖尿病患依賴太太、家人料理三餐，苑舉正卻是很懂得照顧自己，「台灣外食很方便嘛，1,000塊錢全家人都可以吃得好好的，何必為你一個人花800塊錢做飯。」

話說得灑脫，但從飲食就能看出他養病的細心，有時候自己下水餃、有時候煮麵條，「今天中午在家裡下水餃，人家送我個南瓜，我就做成湯，完全不加油啊鹽啊糖啊。」有時候則只是剩菜重新料理，大原則是量少而簡單，「自己下廚，食物裡的油、糖、鹽，很清楚。」

正因為了解糖尿病情因人而異，所以他從來不道聽塗說，而是很謹慎地在醫療、飲食、作息、運動各方面，都儘量依循最健康的方式。「我不太聽人家講說，誰誰誰也是糖尿病，然後照吃照喝照抽菸，我不相信這個。」

苑舉正要嚴格控制血糖，生活有點像苦行僧，但他也懂得苦中作樂。（圖片來源/陳德信）

把劣勢看作優勢 高血糖讓靈感大爆發

要嚴格控制血糖，生活有點像苦行僧，但像苑舉正這樣能跳脫社會慣性思維的人，或許懂得苦中作樂，他話鋒一轉：「我跟你講一個糖尿病讓人想不到的好處，因為我的工作需要創意，要寫文章的時候，我就不太管血糖，因為血糖高的時候，創意十足，因為腦袋都充滿了糖嘛。」

雖然不是最佳示範，但他懂得與疾病共處，准許自己有偶爾「犯規」的空間，「血糖控制得很好的時候，那段時間我就特別愛睡覺，心情比較穩定，但是血糖沒有控制很好的時候，那段時間反而變得比較活躍。」

他說血糖高的時候，居然還能夠一邊在校務會議發言、一邊把文章大綱寫出來，「但是很像曇花一樣，就是活躍完了之後像花謝了，會很累。」

理解自己的極限 更能充實把握每一天

巧妙運用高血糖，苑舉正說大概沒有其他人會這樣看糖尿病，哲學思維訓練下，他總是能跳脫框架，「糖尿病應該是我的劣勢，但我把它講成我的優勢。」

「我再好也有個天花板，因為我是糖尿病患者嘛，這種天花板對我的發展，是有很大幫助的。我就很像賈伯斯一樣，會認為今天就可能是我的最後一天，這種心態對於一個人的鼓舞，是很大的，除了不怕死以外，你會發覺每一天的時間都要把握好。」

控制糖尿病，苑舉正嚴控需日常七件事。（鄭佳玲繪）

正因為知道自己的限制，所以每一天都安排得充實，「台灣出的哲學書，有85％的推薦序是我寫的。」他說，能做的就多做，「中國人講『一命二運三風水，四積陰德五讀書』，也就是這個道理，這是你的命。」

他意外地認命，但這樣的認命不是悲觀，反而像是認知極限後的自我覺醒。採訪當天，他有個1年才1次的聚會，「應酬的時候，就讓自己放放假，但是我通常很少應酬的。」

平時靠自己下廚控制糖、鹽、油量，但也懂得適時放鬆，趁聚會的時候打打牙祭。苑舉正在22年與糖共處的生活型態中取得平衡，請他為自己打個分數，他一開始說不好評分，後來還是給了75分。遠超過及格線但也不到極高分，這個相當哲學性的分數，或許很符合苑教授的風格。

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(中時電子報)