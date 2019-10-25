東鹼內線交易案老總傅春生30萬元交保 23:062019/10/25 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 東鹼內線交易案老總傅春生30萬元交保。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署偵辦股票上市公司東鹼內線交易案，25日指揮調查局台北市調處進行搜索，並將總經理傅春生約談到案，經送北檢複訊後，檢察官諭令以30萬元交保。 檢調是接獲檢舉，東鹼在去年10月因違反環保法令，被宜蘭縣政府裁罰，並勒令蘇澳廠區停工，重大訊息發布前傅春生涉嫌將內線透露給弟弟，或傅利用弟弟的證券帳戶為人頭，進行避損及放空等不法行為。 (中時 ) #內線 #東鹼 #弟弟 #內線交易 #交易 也許您會感興趣 推薦閱讀 彈劾案後敵手又撿槍 川普遭控炒股550億吵翻天 00:032019/10/23 財經 男酒醉派出所猝死 家屬控警延送醫 02:222019/10/24 社會 文曄併宣昶爆內線交易 獨董等約談到案 16:232019/10/24 社會 文曄併宣昶爆內線交易 檢調約談相關人員 04:102019/10/25 證券．權證 東鹼違規遭宜縣府勒令停工 爆內線交易遭搜索 15:372019/10/25 社會 傳涉內線交易 東鹼：將配合調查 18:512019/10/25 財經 社會熱門新聞 網酸「胸比臉大」 正妹騎士現身嗆爆 - 社會 房東好奇探頭 驚見一家四口離奇慘死屍掛半空 - 社會 男「大戰」蟑螂窩 一根火柴下去…後院不見了 - 社會 渣男被甩竟公布女友房事：性慾強、可內射 - 社會 萬華警封樓查抄42名賣淫女 業者逼打停經針接客 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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