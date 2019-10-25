台北地檢署偵辦股票上市公司東鹼內線交易案，25日指揮調查局台北市調處進行搜索，並將總經理傅春生約談到案，經送北檢複訊後，檢察官諭令以30萬元交保。

檢調是接獲檢舉，東鹼在去年10月因違反環保法令，被宜蘭縣政府裁罰，並勒令蘇澳廠區停工，重大訊息發布前傅春生涉嫌將內線透露給弟弟，或傅利用弟弟的證券帳戶為人頭，進行避損及放空等不法行為。

(中時 )