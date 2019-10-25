日本四國的高知縣為紀念「日本植物分類學之父」牧野富太郎而蓋的「高知縣立牧野植物園」今年8月展示館重新裝修開幕，室內設了4K畫質的電影院，將牧野親手繪的植物寫實畫用高畫質的4K影像立體呈現在220吋的大螢幕上，還利用電腦動畫、VR效果，拿牧野的畫與實際的花草對比，看起來震撼人心！

牧野富太郎博士1862年生於高知，是日本研究植物分類學的第一人。他在94歲的生涯中，走遍日本全國的山林採集植物標本，共蒐集了約40萬片以上的標本，藏書達4萬5千本，曾為約1500以上的新種或新品種植物命名，奠定了日本植物分類學的基礎。

日本高知縣立牧野植物園內的牧野富太郎紀念館、展示館中介紹牧野傳奇的一生。(黃菁菁攝)

牧野於1940年在大分縣採集植物標本時，不慎墜崖導致背脊損傷，之後便難赴遠方採集標本，但他仍每天埋首在書房做研究。1954年底感冒後再也離不開病榻，長年臥床的他每天仍將標本貼在剪貼簿上，用望遠鏡觀察庭院的植物等，從植物園的展示館可看到牧野傳奇的故事。

牧野生前曾說，如果要蓋植物園最好是在丘陵地形變化多的五台山，五台山的竹林寺於是將部分土地割愛，牧野過世的隔年1958年才有了建築物與大自然共存的牧野植物園。

日本高知縣立牧野植物園內的花草旁還有牧野富太郎博士的親筆寫實畫和植物學名。(黃菁菁攝)

這也是四國唯一的植物園，占地面積約6公頃，園內種有約3千種野生植物，春天約500株櫻花盛開、5月可賞杜鵑、玫瑰等，1年4季可以欣賞到不同時節的花草植物，許多花草旁還附有牧野親手繪的植物寫實畫可對照。

日本高知縣立牧野植物園內的建築物與大自然融合為一體。(黃菁菁攝)

除了牧野富太郎紀念館、展示館外，還有土佐植物生態園、土佐寒蘭中心、溫室、運用地形呈現庭園之美的南園等，就像座植物知識的大寶庫，讓喜歡植物的人流漣忘返。

(中時電子報)