日本四國的高知縣為紀念「日本植物分類學之父」牧野富太郎而蓋的「高知縣立牧野植物園」今年8月展示館重新裝修開幕，室內設了4K畫質的電影院，將牧野親手繪的植物寫實畫用高畫質的4K影像立體呈現在220吋的大螢幕上，還利用電腦動畫、VR效果，拿牧野的畫與實際的花草對比，看起來震撼人心！
牧野富太郎博士1862年生於高知，是日本研究植物分類學的第一人。他在94歲的生涯中，走遍日本全國的山林採集植物標本，共蒐集了約40萬片以上的標本，藏書達4萬5千本，曾為約1500以上的新種或新品種植物命名，奠定了日本植物分類學的基礎。
牧野於1940年在大分縣採集植物標本時，不慎墜崖導致背脊損傷，之後便難赴遠方採集標本，但他仍每天埋首在書房做研究。1954年底感冒後再也離不開病榻，長年臥床的他每天仍將標本貼在剪貼簿上，用望遠鏡觀察庭院的植物等，從植物園的展示館可看到牧野傳奇的故事。
牧野生前曾說，如果要蓋植物園最好是在丘陵地形變化多的五台山，五台山的竹林寺於是將部分土地割愛，牧野過世的隔年1958年才有了建築物與大自然共存的牧野植物園。
這也是四國唯一的植物園，占地面積約6公頃，園內種有約3千種野生植物，春天約500株櫻花盛開、5月可賞杜鵑、玫瑰等，1年4季可以欣賞到不同時節的花草植物，許多花草旁還附有牧野親手繪的植物寫實畫可對照。
除了牧野富太郎紀念館、展示館外，還有土佐植物生態園、土佐寒蘭中心、溫室、運用地形呈現庭園之美的南園等，就像座植物知識的大寶庫，讓喜歡植物的人流漣忘返。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。