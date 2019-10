英倫搖滾天團「酷玩樂團Coldplay」繼2015年發行專輯《夢過頭 A Head Full of Dreams》後,便投入「A Head Full Of Dreams World Tour」巡迴演出,整整近4年沒再發表專輯。其實他們在巡演過程同時也在創作新的音樂,就在日前神神秘秘地發出特別邀請函,告知全世界的歌迷「即將發行新專輯《Everyday Life》」,令人振奮!

《Everyday Life》的專輯封面出自於吉他手Jonny的曾祖父樂團Vic Buckland’s Dance Orchestra於100年前拍下的照片。(華納音樂提供)

平時相當關心社會議題的酷玩藉此張專輯反映當下的心境,以及看世界的方式,其中包括階級特權、戰爭、歐洲難民危機、性別與種族歧視等。酷玩邀請致力於各類政治運動、女權運動的非洲裔樂手Femi Kuti、比利時平民天王Stromae合作,更借鏡於20世紀奈及利亞音樂家Fela Kuti、首席爵士音樂家John Coltrane、波斯文的詩文、奈及利亞聖歌,以其關注社會政治議題、庇護受難者、反腐敗、反殖民主義,灌注於此張專輯的音樂理念。

新專輯《Everyday Life》聽起來憤怒且急切,每首歌曲都反射出他們對於世界強烈的「愛與同理心」。而貫串整張專輯的核心歌詞就是「I could be you, you could be me.」,酷玩表示:「我們知道,不是每個人的每天,都是如此輕鬆無憂、簡單順遂的。」

《Everyday Life》的專輯封面採用了一張復古照片,其實是出自於吉他手Jonny的曾祖父樂團Vic Buckland’s Dance Orchestra於100年前拍下的照片,經過後製將酷玩成員們的臉合成上去,連結了百年前後的音樂傳承。專輯封面左上和中間都寫有一串阿拉伯文字,分別代表著「Peace and Love」和平與愛及「Everyday Life」。

《Everyday Life》10月25日正式開啟數位預購,搶先公開兩首收錄單曲〈Orphans〉和〈Arabesque〉。專輯總共16首歌曲,分為2個主題,前8首意義為日出Sunrise、後8首意義為日落Sunset,從日出到日落,就是酷玩想傳達的「每一天」。

