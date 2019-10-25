香港政府今天晚間發出新聞稿，首度證實和台灣方面正在磋商港女潘曉穎命案殺人嫌犯陳同佳的赴台投案事宜。港方呼籲台方盡快掃除陳同佳入台障礙，將事情回歸司法處理，台方不應胡亂炒作其動機及將事件政治化。

港府希望台灣方面不應再指責港方對陳同佳案有司法管轄權而不用，應停止「香港不審，台灣來審」的錯誤說法，不要再誤導台灣民眾。

港府聲明全文如下：

特區政府今日（十月二十五日）發出以下聲明：

就台灣殺人案陳姓疑犯自願到台灣接受審訊一事，港方已與台方聯繫，就陳赴台的安排作出溝通。陳表示由於最近就有關個案有不同的法律觀點及意見，所以需要在匯聚這些意見後諮詢其律師，以確保在台灣可獲公平審訊。由於陳已刑滿出獄，回復自由，他何時赴台是他的個人意願，港方必須尊重亦不能強制，完全不涉所謂「政治操作」。為確保陳能順利入台，港方呼籲台方盡快掃除陳入台障礙，將事情回歸司法處理。

港方重申，陳姓疑犯到台灣接受審訊的意願是出自他本人。對於一個覺悟自省、願意承擔罪責的年輕人，台方不應胡亂炒作其動機及將事件政治化。陳的決定可被視為對死者及其家屬一個應有的交代，亦是對台方司法制度的尊重。我們希望台方能務實處理，讓陳有公平審訊、改過自新的機會。

港方尊重法治，依法辦事的立場始終如一。台方須尊重香港奉行「屬地原則」的司法制度，停止誤導民眾，妄指港方對陳案有司法管轄權而不用。所謂「香港不審」的說法，完全失實。香港法庭已對陳進行審訊，並把他定罪及判處入獄，陳亦已刑滿出獄。港方希望台方拿出誠意，理解及配合涉案人承擔刑責的意願，讓法治及公義得以彰顯。

2019年10月25日（星期五）

香港時間22時00分

(中時 )