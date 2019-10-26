隨著前勇士前鋒伊戈達拉並未出席灰熊訓練營，也沒在新球季灰熊名單之內，離開灰熊幾乎已成定局，根據《ESPN》記者麥克穆蘭最新爆料，「伊戈達拉鐵定會去湖人，我已經聽到4名NBA球員這樣告訴我了，每個人都說得很肯定！」

其實伊戈達拉早已傳出跳槽湖人謠言，如今隨著湖人在開幕戰不敵快艇，陣中明顯缺乏一名擁有豐富季後賽經驗的側翼防守型球員，伊戈達拉確實相當符合當前湖人所欠缺的爭冠拼圖，不過湖人想要爭取到伊戈達拉的加盟並不容易。

因為伊戈達拉必須先跟灰熊達成買斷協議，問題是灰熊到現在還沒放棄用伊戈達拉當作交易籌碼，換回未來選秀權或球員的想法，所以遲遲沒有動作，湖人想要簽下伊戈達拉，也需裁掉1人清出名額，考辛斯或丹尼爾斯都是可能人選。

無論如何，這名拿過2015年總冠軍賽MVP的老將，到現在也沒放棄繼續爭冠的念頭，加入擁有「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大球星的湖人，確實也是不錯選擇，接下來就看灰熊是否願意屈服，乖乖把伊戈達拉買斷！

(中時電子報)