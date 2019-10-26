1.煎煮容器怎麼選？

煎煮中藥材要用不會和藥材成分起作用的材質，例如不鏽鋼、沒有破損剝落的彩色鍋、砂鍋或市售煎藥器，不建議使用鐵鍋或鋁鍋。

2.中藥材如何保存？

無論是散裝中藥材或科學中藥，都應該放置在陰涼、不受潮的地方，也可以放在冰箱裡，但也不要放太久。如果藥材疑似發霉，或科學中藥受潮結塊，都應該丟棄別再食用。

生病吃藥時飲食要清淡，應盡量避免辛辣、刺激性的食物。（圖片來源/pixabay）

3.吃中藥有哪些禁忌食物？

服用中藥時若吃到禁忌食物，輕者藥效無法發揮，重者可能會產生毒性，身體卻無法代謝。

●白蘿蔔：不適合正在服用溫補藥的人。白蘿蔔屬於「行氣化痰藥」，會消耗能量，若與補藥共服易降低療效。其他不適合的食物還有大白菜及竹筍等。

●辣椒：不適合正在服寒性藥物的人。生病吃藥時飲食要清淡，應盡量避免辛辣、刺激性的食物，例如咖哩、胡椒、辣椒、酒類等。此外，食用辛辣刺激食物會增加熱象，因而抵銷清熱涼血藥物的療效。

●糯米：不適合正在服健脾胃藥的人。豆類、肉類、糯米等食物比較不易消化，正在服用健脾胃藥的人最好避免，以免增加腸胃負擔，影響病患康復。

●冰：不適合所有人，尤其是正在服用溫熱性質中藥的人。中醫認為吃冰容易耗損脾胃機能，尤其在需要服用溫熱性質的中藥治病時，更應該避免吃生冷瓜果及冰涼食物，否則藥物將無法充分發揮功效。

●芒果：不適合過敏或正在治療皮膚疾病的人。中醫認為芒果屬於「發物」，對氣喘、異位性皮膚炎等過敏體質的人來說，吃芒果容易使病情發作；正在服藥治療皮膚疾病的患者，也應避免食用芒果、荔枝、花生、海產類等食物。

除了溫開水以外，茶、牛奶、果汁、糖水等都不宜拿來服送中藥。（圖片來源/pixabay）

4.哪些飲料不宜配送中藥？

除了溫開水以外，茶、牛奶、果汁、糖水等都不宜拿來服送中藥。

例如茶本身具有藥性，且茶性屬於苦寒，會影響補藥的療效。牛奶含有蛋白質與鈣質，可能會跟中藥成分結合、包裹胃壁，導致人體無法消化吸收，有些患者會因為用牛奶配中藥而腹瀉。

果汁除了偏寒涼以外，酸鹼值也可能會改變藥性或血中藥物濃度。至於糖本身具有藥性，例如紅糖是溫補，白糖則是涼補，與中藥共服會改變藥性，也應該避免。

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(中時電子報)