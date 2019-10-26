每年10月下旬開始是洛神花的盛產期，全台各地都有零星栽培，尤以台東鹿野、卑南、金峰、太麻里為大宗，在山區迎風搖曳的艷紅嬌姿，使它有了「後山紅寶石」的美名。

就營養和保健觀點來看，洛神花也確實不負寶石稱號，富含類黃酮、花青素、原兒茶酸、異黃酮等成分，對人體有益。

．降血脂、保護心血管：

洛神花中的抗氧化成分，有降血脂、抑制低密度脂蛋白氧化、抑制血小板凝集、降低血栓形成的功效。中山醫學大學營養學系教授王進崑進一步研究發現，高血脂患者每天喝一杯200cc溫熱洛神花茶，當中約含250毫克類黃酮素，連續喝6個月後，血脂濃度降低超過兩成，血壓也降低，停喝2週後，血脂也僅微幅回升。

研究發現，喝洛神花茶的人皮膚皺紋深度降低5成，皮膚保水性和紅潤度則增加1成5。（圖片來源/pixabay）

．抗皺美肌：

王進崑教授的研究團隊在研究中同時利用儀器測量受試者的皮膚，包括皺紋數量、深度，皮膚的保水和紅潤度，結果發現，喝洛神花茶的人皮膚皺紋深度降低5成，皮膚保水性和紅潤度則增加1成5。

．護肝：

洛神花裡的總多酚類物質可降低肝臟的氧化傷害、減少發炎與細胞壞死對肝臟造成的損傷，有助降低肝功能指數，有護肝效果。

．防癌：

中山醫學大學生化暨生物科技研究所教授王朝鐘研究發現，洛神花有抑制癌細胞生長、防癌、及輔助治療的效果，尤以血癌和胃癌的抑制更為顯著。

洛神花在採摘後可曬乾泡製成花茶，或加入冰糖製成蜜餞、熬煮成果醬。（圖片來源/pixabay）

酸甜解膩好滋味

平時人們食用洛神花的紅豔部位，其實不是「花」，而是它的果實萼片，滋味酸澀，不適合直接生食，因此通常在採摘後曬乾泡製成花茶，或加入冰糖製成蜜餞、熬煮成果醬。

台東在地烹飪達人黃薇名也應金峰鄉公所邀請，以洛神花入菜，研發蔬菜手卷、洛神花雞湯、洛神花手工蛋捲等特色佳餚，她指出，洛神花的酸甜口感可解肉類油膩，並帶出肉質鮮美。

陽明春天蔬食創意料理主廚薛永鴻則以洛神花：冰糖：水＝1：2：1的比例熬煮洛神醬，為各式蔬食料理增色調味。

在新北市淡水區經營無毒農園的韋峻文分享不失敗簡易洛神花蜜餞做法：

1.新鮮洛神花從底部切下一小片，再以筷子由底部將種籽往上推出，僅留紅色花萼部位。若嫌費力，也可沿著種籽邊緣直接剝下花萼，洗淨瀝乾。

2.起一鍋熱水，洛神花入鍋汆燙5秒後撈起，瀝乾水分，可殺菌且去除澀味。（注意之後步驟洛神花不可接觸到生水，以免酸敗）

3.取玻璃容器，先入滾水消毒風乾，底部先鋪一層冰糖（砂糖也可），接著將汆燙好的洛神花一層層往上疊，間隔幾層後鋪上薄薄冰糖，再繼續堆疊洛神，如此重複幾次直到洛神花完全入罐，期間可用湯匙按壓增加緊密度，最後以冰糖作結。

4.罐子密封放陰涼處待涼後可移入冷藏。靜置約1天，洛神花糖漬入味後即可食用，酸甜爽脆，也可用來沖泡果粒茶。

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(中時電子報)