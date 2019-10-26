因不滿韓國瑜連日妄開支票卻又改口，知名主持人謝震武在政論節目中罕見爆氣痛批韓國瑜10分鐘，其中八字「一言興邦，一言喪國」更是震懾觀眾，對此該集節目來賓、筆名「人渣文本」的大學教授周偉航則在臉書還原當下情況。

一向心平氣和，充當來賓吵架時和事佬的主持人謝震武，卻在24日政論節目中意外暴走，痛批韓國瑜故宮、升旗台等不切實際政策，根本不經思考，想到什麼就說什麼，更批張善政的「數位說」護航根本就是在打韓國瑜臉，整整10分鐘全場沒人敢反駁，也成為隔日熱門焦點。

對此周偉航在臉書表示：「小弟正好在現場，因為小武哥罵的東西本來應該是我們這邊要講的，所以我們只好保持尷尬卻又不失禮貌的微笑」。周偉航也趁機酸張善政：「國政顧問團凹不回來就不要凹了」，讓粉絲笑翻：「通告費最輕鬆的一集」、「原來懷萱是小武哥拘束器」、「展元卡韓啊」。

同時也有不少網友發現，謝震武爆氣時，挺韓來賓柯志恩與鄭世維2人臉色相當難看，只能欲言又止，露出尷尬的苦笑對視，完全不知該怎麼反駁謝震武。

(中時電子報)