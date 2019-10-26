通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

小禎日前爆出與「壁紙小開」丁春霆熱戀中，兩人還被週刊直擊疑似進展到同居關係，雖然小禎並未正面認戀情，但她坦言已與李進良簽字離婚；對此通靈大師江嘉葉看了小甄新歡照片，卻搖頭直言丁春霆深藏不露，真正的他可不是如親友所說的樣子。

江嘉葉表示小禎個性開朗有趣，眉心有氣，做事勇往直前，依照自己喜好做事，與人相處較少顧慮他人感受，喜歡的人相挺到底，不喜歡的人，唾棄到底，不管是非只管喜惡。所以年少時的她，由於父母寵愛，較為驕縱任性，但10幾年來婚姻生活給她的折磨，加上工作上的接觸，認識了許多知性朋友，近朱者赤，一年年的成長，如今的小禎成熟懂事有禮多了，加上瘦身成功，恢復了她年輕時的美貌窈窕，十分吸引人。

如今別了李進良，小禎的新戀人「壁紙小開」丁春霆格外引人注意，據小禎密友佩甄敘述，丁春霆家世好，人品好，進退有禮，對小禎體貼照顧，幾乎有求必應，又有自己家族事業，喜運動，健身房裡練了一身結實肌肉，真是文武皆行，但江嘉葉看了照片卻搖頭說：「丁春霆深藏不露，真正的他可不是如此哦！」

江嘉葉表示，丁春霆鼻子有氣，尤其左鼻氣強色紅，個性較衝動，若他能克制自己或修養夠，把這股紅氣在健身房十足發揮，就不會去傷害家人，又稱丁春霆眼神銳利，企圖心強，想闖一番大事業，但鼻根氣不夠強，雙頰顴骨較弱，下巴不夠圓潤，可能無法達到他的理想。

江嘉葉又指丁春霆脣形不美，有氣無力，感情上較孤僻，對愛情會虎頭蛇尾，雖然他在台灣是優秀迷人的單身漢，但小禎的事業運越來越強，自己財力夠，脣形有裂，目前不宜婚姻，若能談談戀愛，同居一起也是很甜蜜的。

(中時電子報)