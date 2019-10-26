謝震武去年9月在政論節目上，被周玉蔻一句「我今天連主持人都不贊成」激怒暴走 (圖／本報資料照)

知名主持人謝震武在24日震論節目上，突然爆氣痛批國民黨總統參選人韓國瑜長達10分鐘，不僅現場來賓不敢說話，連觀眾也看傻，成為熱門話題。一向心平氣和的好好先生謝震武發飆實屬罕見，追朔紀錄，上次謝震武發飆已經是一年前，當時苦主為資深媒體人周玉蔻。

去年9月11日，當時政論節目上正在討論日男藤井實彥作勢踢踹慰安婦銅像一事，當時周玉蔻不滿蔣萬安與謝震武批評藤井實彥的發言，質疑兩人營造反日情緒，竟脫口說「我今天連主持人都不贊成」，謝震武聽到後當場暴走，反批周玉蔻「妳對我有什麼好不贊成的？我剛剛不是說蔣委員有提到這個嗎？蔣委員說的話我不能重複嗎」。

周玉蔻當時堅持藤井實彥是個人行為，不應該牽扯太多情緒，讓謝震武聽了大為光火，反問「我為什麼要對這個人溫文儒雅，這個日本人來我台灣土地上做出這種事，難道我要捏著大腿不講話，我對這個人不需要有任何的問文儒雅」。

當時網友看到紛紛大讚：「能惹毛小武哥不簡單」、「難得看小武哥發火」、「一個人忍耐是有限度的」、「連這麼斯文的小武哥都發火...」，未料在一年後，謝震武再度爆氣，竟是因為韓國瑜，讓人始料未及。

(中時電子報)