小樂。三立提供

張立昂客串演出。三立提供

張立昂（右）加入演出。三立提供

張立昂客串台視、三立週日偶像劇《網紅的瘋狂世界》演出，為了擄獲女主角的芳心，與吳思賢（小樂）互相較量，比顏值、比貼心、比瘋狂、更比幼稚程度。本集吳思賢醋勁大發，狂吃張立昂的醋，網友直呼「這麼帥的粉絲可以嫁了」、「網紅最後跟粉絲在一起吧!這樣好勵志!」、「可以客串到最後一集嗎？」，也讓網友十分期待看到小樂吃醋跳腳的可愛模樣。

張立昂第一次去看戲裡的執行長辦公室，直說劇中的執行長不應該叫「游元樂」，虧說應該改名叫「遊樂園」。 張立昂以往演出的CEO都是臭臉、翹腿、看報表，其實很想嘗試小樂這種類型的CEO，每天玩著滑板上班感覺很好玩有趣，可以沉浸在歡樂的氣氛工作中。

本集《網紅的瘋狂世界》中，每當張立昂出現的時候，小樂不停的吃醋，網友笑稱張立昂的出現讓小樂終於有對手，不再是那麼輕鬆的可以擺平任何人。問到兩位生活中是否容易吃醋？小樂說自己不大會吃醋，對感情滿心胸寬大，只要有誠實的跟他報備，女友要跟前男友出去吃飯都OK。

張立昂聽到馬上持反對意見，說自己的心胸比較狹小，無法接受女友還跟前男友還有密切的聯繫，小樂笑回張立昂這樣才是正常的反應，自己是比較不正常的那個，要大家勿效仿。

張立昂小時候也追過星，更有自己另類的追星方式。雖不會去跟著偶像的任何行程或是特殊節日狂送禮物等，但曾翹課去看偶像的演唱會，選擇用行動默默支持自己的偶像，至於翹課去看誰的演唱會，張立昂露出謎樣的表情，笑而不答。

本集張立昂為了拉近與女主角的距離，邀女主角擔任流浪狗協會的公益大使，特別安排幫流浪狗洗澡的橋段。張立昂表示，自己只洗過小型犬，沒有幫大型犬洗澡的經驗，沒想到大狗比小狗還難控制，還把張立昂穿得像王子般的西裝噴的全是水，讓他笑說跟狗對戲比跟人還要困難很多。

(中時 )