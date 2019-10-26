追查蔡英文的論文門，網路節目主持人彭文正除了直衝倫敦大學高等法律研究所（IALS）的圖書館，接著又赴國會圖書館（SHL）找蔡論文，卻都找不到。彭甚至問SHL圖書館員，若3圖書館都找不到論文？館員對此驚回說：「我從未聽過這種情況。」

彭文正在《政經關不了》指出，他在英國當地時間10月21日到國會圖書館（SHL）用電腦索引系統，以各種方式都找不到蔡的論文，也到架上去找蔡論文的紙本，但都找不到。就跑去找當班的圖書館員。

彭文正問SHL當班的女圖書館員，在LSE有可能獲得一個博士學位，但是還沒有論文嗎？館員說，有可能。但被問到會在什麼狀況？館員說，她不知道，因不完全了解所有可能的情況。彭文正說，他試圖在IALS找卻找不到1984年的論文，館員回：「我想如果它不見了，就不在我們的檔案中。」彭問，2個圖書館（IALS、SHL）和LSE主要圖書館，3個地方若都找不到論文呢？館員吃驚說：「我真的不知道，我從未聽過這種情況。」

彭文正表示，他從英國倫敦帶回來的幾段影片兜在一起，會得到幾個結論，就是蔡雖仍活跳跳，但靈魂被「一槍斃命」了。IALS、SHL圖書館都找不到蔡的論文；LSE圖書館目前則僅博士生才能進去，彭即使找當地的大學生仍沒辦法進去。

(中時電子報)