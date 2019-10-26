新北市永和區公所為讓孩童對自己生長的家鄉環境有更深刻的認識，舉辦「熊麻吉愛新北，宜居城市永和最美」兒童創意繪畫比賽。（陳鴻源服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和區公所為讓孩童對自己生長的家鄉環境有更深刻的認識，舉辦「熊麻吉愛新北，宜居城市永和最美」兒童創意繪畫比賽。（陳鴻源服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和區公所為讓孩童對自己生長的家鄉環境有更深刻的認識，舉辦「熊麻吉愛新北，宜居城市永和最美」兒童創意繪畫比賽。（陳鴻源服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和區公所為讓孩童對自己生長的家鄉環境有更深刻的認識，舉辦「熊麻吉愛新北，宜居城市永和最美」兒童創意繪畫比賽，特別邀請到新北市副議長陳鴻源擔任活動代言人，希望透過小朋友們的眼光重新看待這座擁有400萬人口的新北市。

這次比賽共有近2000位同學畫出他們心目中最美的永和，日前已由三位專業老師，評選出500件得獎作品，26日將在新北市永和國父紀念館接受表揚。

陳鴻源表示，以「宜居城市永和最美」做為今年繪畫比賽的主題，就是希望透過孩子們的視角，重新檢視我們生活的地方，看看對於孩子們而言，存在他們心目中的永和是什麼樣的印象。他也發現，多數的小朋友都是以樂華夜市來發揮，從作品中不難發現，對孩子而言，能夠和家人一起逛夜市、吃小吃就是最幸福的一件事了。

永和區長胡合鎔則表示，孩子們擁有最單純的心，他們眼中看到的世界就是一片淨土，充滿歡樂祥和，而他們畫出來的作品也非常具有療癒的效果。區公所希望透過繪畫比賽的舉辦，既可以提升孩童美學素養、陶冶性情，也能夠藉由表揚活動來提高孩童的自信心並增進其對藝術的喜愛，期望日後能發揚更多新的創意，增加世代交流，提升居民文化素養。

(中時 )