海山分局破獲板橋區龍泉街一間德州撲克賭場，以「華人德州撲克競技協會」為掩飾。（海山分局提供／葉書宏新北傳真）

海山分局破獲板橋區龍泉街一間德州撲克賭場，以「華人德州撲克競技協會」為掩飾。（海山分局提供／葉書宏新北傳真）

近期新型態賭場如雨後春筍般成立，巧立各種協會、博弈主題餐廳等名目，公開招攬不特定賭客聚賭，新北市警察局貫澈「賭場零容忍」，要求各分局針對轄內可疑聚賭場所務必加強查緝，斷根溯源，以避免賭場衍生員警風紀案件及治安事故。

海山分局日前鎖定板橋區龍泉街一間德州撲克賭場，以「華人德州撲克競技協會」為掩飾，透過臉書、通訊軟體群組公開招攬不特定賭客，在協會內以德州撲克公然聚賭。巫姓負責人仗勢該賭場是以協會名義成立，為競技活動，否認是賭博行為。

海山分局經2個月監控蒐證，25日凌晨1時許持搜索票前往執行搜索，查獲巫姓負責人、荷官1名及賭客5名，查扣賭桌籌碼250萬元、店家籌碼1700萬元、現金21萬元、撲克牌、監視器主機、鏡頭、電腦、帳冊、會員名冊等證物。

警方於搜索前一日，曾派遣新海所副所長帶班前往臨檢，以瞭解賭場內部環境，竟遭巫姓負責人嗆聲「拿搜票來啊！」當海山警手持法院核發搜索票率大批員警前往搜索時，讓巫姓負責人囂張氣燄頓時消彌。警方搜索時赫然發現賭場內擺放著警察公仔，跟巫嫌對警方的囂張態度對比格外諷刺。

賭客到案後，坦承必須先繳付200元會員費加入會員，每局另再繳付5600元換取50萬元籌碼，協會從中抽頭600元，最贏的玩家可以獲得15000元的獎金，第二名可獲得8000元獎金，協會從中可再抽頭獲利17％。初估該賭場自今年5月營業迄今，不法獲利近500萬元。

海山警分局長林溫柔表示，分局將秉持警察局「賭場零容忍」的原則，持續強力掃蕩轄內賭場，決不容許有心人士掛羊頭賣狗肉，從事非法聚賭。

(中時 )