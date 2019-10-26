台灣羽球男雙廖敏竣／蘇敬桓今天半夜爆冷拍退目前世界排名第五的日好手園田啟悟／嘉村健士，順利闖進法國羽球公開賽男雙四強，四強賽將碰到頭號種子、印尼選手蘇卡穆約／吉德翁。

廖敏竣／蘇敬桓過去兩度遭遇園田啟悟／嘉村健士，兩度都是直落二吞下敗仗，第一次是在去年泰國公開賽，第二次是今年新加坡公開賽，日本組合最終兩次都拿下冠軍。

此次廖敏竣／蘇敬桓開賽後就強勢打出6比2攻勢，雖然日本組合一度9比7超前，但廖／蘇立刻反擊，並且在13比12領先的時候連得6分，21比14搶下首局勝利。

次局，雙方你來我往互有領先，廖／蘇在17比15領先時靠著強攻以及對手失誤，21比17鎖定勝局，也報了前兩次落敗之仇。

目前世界排名37的女雙許雅晴／胡綾芳，面對世界排名第2、大會第二種子、日本頂尖好手廣田彩花／福島由紀，雙方實力有段差距，首局4比4平手的時候日本組合連拿11分，11比21敗陣，第二局更是直接棄守，7比21止步八強。

日本球王桃田賢斗意外地以10比21、19比21敗在印尼選手金廷的拍下，對戰6連勝止步，同時本季連續5戰奪冠、連續28場獲勝的神奇之旅也在法國畫下句點。

(中時電子報)