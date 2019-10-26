動漫迷照過來！由日本動畫大師庵野秀名於1995年製作的《新世紀福音戰士》在全球備受好評，動畫中描述的未來、世界觀至今仍受粉絲著名！女主角綾波零也成為許多人偶像！今秋來台北台北三創生活園區看展趣，在1F的十二立方登場，有2公尺綾波零等身人偶、彩色插畫，還有台灣難以入手的日本限定販售商品獨家販售中！

活動現場將會販售日本3間新世紀福音戰士特色專賣店的商品。有在東京池袋、博多的『EVANGELION STORE』、位居故事舞台「箱根」的『箱根湯本えう”ぁ屋』，以及傾注心力將新世紀福音戰士製成各種原創包鞋服飾、居家用品和腳踏車等多樣商品的『RADIO EVA』！平時無法輕易入手的新世紀福音戰士商品齊聚！劇迷尋寶、購物不能錯過！

此外，海外官方商店於10月11日起就會在「蝦皮購物」正式上線，也能買到限量商品。來看看「新世紀福音戦士祭典-人類蝦拼計畫」有什麼亮點！

●新世紀福音戰士彩色插畫&複製原稿展出：從「新世紀福音戰士插畫集2007-2017」精選出高度複製細節的複製畫和新世紀福音戰士動畫原稿集的複製品將會在活動現場與大家見面。會場內也會販售限量的「新世紀福音戰士插畫集」複製畫作。

●和動畫人氣角色一起拍照、AR相框&集章遊戲拿好禮：運用AR相框技術和人氣角色一起拍照、掃描辨識圖集章解任務！用APP掃描會場中特定的標誌後，就會出現劇中角色和對應的原創相框。分享自己和AR相框合照到社群軟體，就能獲得本次活動限定紀念商品！

●等身大模型＆劇中名場景背板拍照牆：為了讓來場民眾更加融入新世紀福音戰士的世界，這兒有2公尺高的初號機以及綾波零等駕駛員的等身大模型。一睹模型風采的同時，也別忘了和劇中知名場景做成的背板拍張照！

新世紀福音戦士祭典-人類蝦拼計畫-

時間：10月26日～10月30日上午11：00 – 下午9：30

地點：三創生活園區 １F 十二立方

(中時電子報)