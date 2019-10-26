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雖然握有對戰優勢，但前兩次交手都吞下敗仗的戴資穎，今天在法國賽再次與印度強敵辛度碰頭，這次戴資穎在浪費1個賽末點的情況下，苦戰75分鐘之後終於以21比16、24比26、21比17中止對戰2連敗，法國賽四強門票順利到手。

戴資穎過去與辛度交手15次，戴資穎擁有10勝5敗的優勢，但去年的年終總決賽在先拿下1局的領先局面下遭到辛度逆轉，中止對戰6連勝。

今年8月世錦賽戴資穎又在握有1局領先優勢相同的情況下被辛度後來居上帶走勝利，而且最終還贏得冠軍獎盃。

今日兩人再次狹路相逢，首局小戴在17比16的時候連拿4分，第二局雙方經過11次平手，小戴沒有把握住第一個賽末點機會，辛度扳平戰線。

決勝局，小戴發揮最拿手的變拍短吊長抽搶拍進攻的絕活，取得14比8領先優勢，辛度展開反擊將比數追至17比19，小戴穩住陣腳，沒讓先盛後衰的憾事再次發生在自己的身上。

(中時電子報)