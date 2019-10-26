花蓮凌晨連2震！3.6規模地震 最大震度花蓮3級 03:362019/10/26 中時電子報 林宜靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 第一次為1時41分發生芮氏規模3.6地震，最大震度花蓮縣3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！花蓮近海今（26）日凌晨發生連兩次地震！第一次為1時41分發生芮氏規模3.6地震，地震深度6.4公里，震央位於花蓮縣政府北偏東方24.0公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣3級。 1時54分發生芮氏規模3.3地震，震央位於花蓮縣政府北偏東方24.2公里，最大震度花蓮縣3級。（圖取自氣象局網頁） 第二次地震為1時54分發生芮氏規模3.3地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣政府北偏東方24.2公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣3級。 所幸地震發生時間不常，目前尚未有災情傳出。 (中時電子報) #地震花蓮 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮秀林鄉清晨規模3.4地震 最大震度3級 07:002019/10/22 生活 蘇花公路2車擦撞 3人傷 13:392019/10/22 社會 薩摩亞發生規模6地震 尚未傳傷亡 13:462019/10/22 國際 施工會議中心發生大火 紐西蘭堅持2021年辦APEC 18:542019/10/23 國際 花縣府獲贈1200枚住警器 01:512019/10/24 地方新聞 《金融》施羅德：美元2020年轉弱，美國發生衰退機率高達40％ 10:002019/10/24 財經 花蓮就博會 600職缺求才 04:102019/10/25 地方新聞 日發生工人在滾筒式烘乾機裡烘死的意外 17:252019/10/25 國際 麻豆大地震時怎麼跑？公所與消防局演練逼真 19:302019/10/25 生活 史上首見！中美拳王將於加州爭奪金腰帶 22:292019/10/25 兩岸 生活熱門新聞 還原謝震武發飆現場 大學教授：我們只能在旁邊... - 生活 罕見爆氣！謝震武上次發飆在去年 為11字怒槓周玉蔻 - 生活 吃蘋果會便秘還是止瀉？答案驚人 - 生活 好市多鍋物秒殺！網驚：是多好吃 - 生活 消內臟脂肪！醫師票選5大最強食物 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。