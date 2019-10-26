地牛翻身！花蓮近海今（26）日凌晨發生連兩次地震！第一次為1時41分發生芮氏規模3.6地震，地震深度6.4公里，震央位於花蓮縣政府北偏東方24.0公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣3級。

1時54分發生芮氏規模3.3地震，震央位於花蓮縣政府北偏東方24.2公里，最大震度花蓮縣3級。（圖取自氣象局網頁）
1時54分發生芮氏規模3.3地震，震央位於花蓮縣政府北偏東方24.2公里，最大震度花蓮縣3級。（圖取自氣象局網頁）

第二次地震為1時54分發生芮氏規模3.3地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣政府北偏東方24.2公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣3級。

所幸地震發生時間不常，目前尚未有災情傳出。

(中時電子報)

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