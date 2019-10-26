喜愛東京旅遊的人，對流行、時尚聖地—澀谷一定不陌生！現在這又有新景點！11月推出「日本最大級露天展望台」之稱的展望SHIBUYA SKY將帶來遼闊感的開放空間帶來無遮蔽360度視野！除有美景、美食、也有伴手禮，現在就能於官方網站預約入場門票！

從涉谷最高觀景台SHIBUYA SKY看夜景。（SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE提供）

東急株式會社與東日本旅客鐵道株式會社、東京地下鐵株式會社共同出資興建、位於澀谷車站正上方的複合式摩天大樓「SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE」。其中的澀谷最高露天展望台SHIBUYA SKY將於11月1日對外開放。

）本設施以樓高約230公尺一躍成為澀谷最高且為日本最寬廣的露天展望區（約2500平方公尺）。（SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE提供）

本設施以樓高約230公尺一躍成為澀谷最高且為日本最寬廣的露天展望區（約2500平方公尺）。採用由世界知名的創作團隊Rhizomatiks所提出的方案，具有全新體驗的空間，且充滿「開放感」的展望設施。

貫穿14樓到45樓的上昇空間「SKY GATE」帶給人們煥然一新的體驗，身為澀谷最高標誌的「SKY STAGE(屋頂)」則使人們得以充分享受開放空間所帶來的遼闊感。走經46樓的室內展望迴廊「SKY GALLERY(46樓)」，由三個空間組合而成，每個空間都提供予參觀者全新的視野，從入口到出口有如上演一連串親身體驗的情節。

SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE室內觀景台。。（SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE提供）

設計團隊為了能在澀谷創造出不被天候影響的室內展望空間，並融合別緻的空間演出，特地打造出能以360度的視野，將富士山和東京晴空塔®等日本東京旅遊景點的美景盡收眼底的眺望空間。

不僅如此，本設施於45、46樓設有販售獨創商品的澀谷伴手禮品店「SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP」（由東急娛樂株式會社營運），且位於46樓的咖啡酒吧複合式餐廳一「Paradise Lounge」（由TRANSIT GENERAL OFFICE股份有限公司營運）是以澀谷著名的交叉十字路口打造的特別空間，除了提供了獨創性菜單，更能一覽東京景色的觀景音樂酒吧。

由SHIBUYA SKY眺望的印象所特地打造的跳跳糖汽水霜淇淋。（SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE提供）

此外這還有限定美食，由SHIBUYA SKY眺望的印象所特地打造的跳跳糖汽水霜淇淋。由北海道的牛奶為基底，並加上汽水風味的霜淇淋，口味清爽在口中融化，跳跳糖的新鮮口感讓人耳目一新。

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(中時電子報)