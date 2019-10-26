新聞龍捲風

國民黨總統參選人韓國瑜目前在多份民調仍輸民進黨蔡英文，國民黨台南市議員謝龍介直指，賭盤是最準的民調，韓國瑜請假後到現在，賭盤已從讓50萬票，突然瞬間變PK大戰，是大翻盤，這已到死亡交叉點了。

謝龍介在中天政論節目《新聞龍捲風》指出，今天人家就是看不下去，面對一個庶民出身的，韓國瑜講話有時你們聽不習慣，甚至一些讀到博士的聽不習慣，但是我們這些凡夫走卒覺得韓國瑜跟我們一樣，跟我的左鄰右居、我的兄弟姊妹一樣，所以我們對韓國瑜的認同感越來越高，就是在這種情況下造成的。

謝龍介認為，20年來所有民調，組頭最準，說差多少就多少，短短這兩個禮拜，韓國瑜請假後到現在，從讓50萬票突然瞬間變PK，這是大翻盤！後面還有80天，當然未來會怎麼變化不知道，但這已經到死亡交叉點了。所以靜靜看，後面一條線，兩邊陣營都不能怠慢，也都不能放鬆。但現在國民黨漸漸整合好了，民進黨則內亂，豬要搶灶，先卡先贏。

(中時電子報)