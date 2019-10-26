今年初夏，一個名為《跟老師上床》的同志YouTube談話性節目開播，當中「老師」是台北藝術大學戲劇學系出身的資深劇場人沈斻，專長為服裝設計與化妝的他，任教於國立台灣師範大學表演藝術研究所等院校，是位不折不扣的老師。他企圖為同志發聲、藉由來賓笑淚交雜的人生分享，談論同志更應瞭解的話題。

《跟老師上床》每集邀請已出櫃來賓，多為沈斻現在或過去的學生，在一張大床上、與沈斻「一老一少」暢談對某主題的自身經歷，藉此傳達同志常關心的重要議題。節目製作夥伴郭玄奇曾在蔡依林〈Play 我呸〉MV中演出男友一角，是位擅長影像創作的劇場人，他負責攝影外，並在剪接時為節目內容把關。沈斻兩年前向郭玄奇提出節目構想，兩人皆有志製作有別於腥羶嬉鬧同志網路節目，一拍即合。

觀眾留言「最好看的同志節目」

目前已上線的各節目中，兩人異口同聲一致認為以「霸凌」為主題的第12集最具教育意義，兩位來賓，一為學生時期飽受霸凌的同志、一為過去曾霸凌同學的異男，各自分享經歷，對照出兩方心境，加上沈斻妙語如珠的牽串，獲許多觀眾支持。

沈斻是一名資深劇場人，在網上另闢舞台、製作節目為同志發聲。(沈斻提供)

該集節目也提及「因感情問題輕生」話題，沈斻直對鏡頭說：「我的經驗是『下一個一定會更好』，人生中還有很多可以享受的！」有人留言「您製作的影片寓教於樂 是我看過最好的同志影片」，也有許多留言表示自己是霸凌受害者，還有人直接留言提問「我該怎麼辦」，沈斻仔細回覆了所有留言，讓影片頁面成了同志網上諮商室。

提及節目中最具戲劇性的一段，在某集討論危險性行為節目中，一位23歲來賓表示自己曾有危險性行為，願在節目用HIV自我檢測試劑當場檢測、並公開結果，「無論檢測結果如何，任何正向、有意義的結果都符合節目初衷，因此我和玄奇很期待；但在錄影當下緊張到心臟似乎要蹦出！沒想到要宣布檢測結果時，試劑壞了！」

敏感的毒品問題也是節目主題之一，一位經歷染毒的來賓就分享了自己脫離毒害歷程；沈斻說：「漸覺身邊染毒人們遠多於想像，令我詫異；身體是我們最後可自己掌控的東西，別讓毒害侵蝕健康。」郭玄奇也語重心長：「看到一些聰明、有才的朋友染毒，我總嘆太可惜了。」

沈斻（左）節目邀請過異性戀男學生，釐清不少偏見與誤解。

錄完節目反悔 沈斻：沒關係

但並非每位來賓都如預期暢所欲言，畢竟同志人生路上創傷難除，要在網上全面公開自己，對很多人仍是場巨大考驗，「某集來賓錄完節目才向我坦言，在網上公開談論自己同志身份仍深感壓力，希望節目不要播出。」沈斻答應他不播出錄好的節目，希望來賓不會因上節目承受任何傷害。

沈斻曾擔心酸民留言攻擊，但令他欣喜的是，不僅酸民比預期中的少，來自受到激勵與感動的觀眾們表達支持的留言如雪片般飛來，其中不只有同志觀眾，「一個美國媽媽私訊告訴我，藉著節目英譯字幕，她被來賓們的人生故事觸動，看到淚流。」

沈斻（左）製作節目半年，收視人數穩定成長。

「要讓自己過得更好」

也有身處困境的同志觀眾告訴沈斻，聽到來賓們種種分享，才知自己並不孤單。沈斻表示：「有觀眾私訊我，節目對他就如人生一扇窗被開啟，令我欣喜。」正回饋他每回在節目尾聲說的：「同志朋友們，要讓自己過得更好。」

(中時 )