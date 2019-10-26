紅襪隊找到新總裁了，而且是跑到同區的光芒隊獵人頭，本季在光芒任職棒球副總裁的36歲布魯姆(Chaim Bloom)將成為紅襪隊新棒球總裁。光芒今年非常厲害，區區6800萬美元團薪(大聯盟最低)就打進季後賽，還跟太空人大戰5場才落敗。紅襪團薪2.27億美元(大聯盟最高)卻打得一團糟。

2002年季外，紅襪曾開出破天荒的1250萬美元挖角運動家「魔球」總管比利比恩(Billy Beane)，但沒有成功。運動家至今仍是小成本球隊，有趣的是光芒今年就在美聯外卡戰打敗運動家，他們花的錢還比運動家更少。因此奪下世界大賽冠軍不滿1年，紅襪就趕走總裁鄧布勞斯基(Dave Dombrowski)，挖來了年輕有為的布魯姆。

布魯姆認為光芒的成功得力於對「制服組」的信任，球團不會干涉管理團隊的決定，讓布魯姆他們擁有足夠的權力，甚至一個中層主管也能有自己的空間。

掌管名門紅襪是個沉重擔子，布魯姆一上來就要面對艱鉅任務，紅襪必須瘦身並且不能損失太多戰力。紅襪兩大左投賽爾(Chris Sale)、普萊斯(David Price)明年要領走6200萬美元，猛將貝茲(Mookie Betts)、馬丁尼茲(J.D. Martinez)的去留也令人傷腦筋。台灣好手「海嘯哥」林子偉、「火球男」劉致榮目前效力紅襪。

(中時電子報)