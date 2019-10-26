美國之音今天報導，香港有58萬非華裔居民，其中很多家庭幾代人都生活在這裡。反送中運動爆發以來，他們在這場反政府抗議活動中一直扮演著非常低調的角色。抗議活動震撼了香港這座半自治的中國城市。但慢慢地，他們開始明確表達自己的感受──許多人支持抗議活動，但也有另外一些人認為抗議活動給他們帶來了不便。

美國之音報導，他們希望他們視為第二故鄉的香港可以恢復正常。幾乎所有人都表示，他們不會越過實際的示威分界線，因為他們擔心被捕、然後被驅逐出境。

普拉布·辛格在香港安家已經有25年。他在一間擠滿亞洲商人的小市場裡賣印度糖果。

在過去四個月裡，幾乎每個周末，反政府抗議的隊伍都要穿過他店鋪門前的這條路，最近，員警還對附近的一座清真寺動用了高壓水炮。這座清真寺是這個南亞裔社區經常前往的地方。

香港特首林正月娥為這一事件的發生向當地居民道歉。他們中的許多家庭已經在這裡生活了好幾代。

辛格說，從此生活少了些安逸。

在這座半自治的中國城市，生活著8％的非華裔居民，辛格就是其中之一。即使他們在這裡出生或者在這裡生活了很久，他們也不能享有與華人香港居民同等的權利。

美國之音報導，這樣的待遇讓辛格和他周圍的同事們隔岸觀火。他說，許多人在鏡頭外在精神上支持抗議活動，但不會加入，因為作為移民，一旦被逮捕，很快會被驅逐出境。

辛格說話非常謹慎。

辛格說：「我想，這些抗議活動是為了讓香港變得更好。他們要求一些權利，而政府對這樣的想法並不贊同。」

少數積極參與抗議的外國遊客與之形成了鮮明的對比。他們說這是每個人的戰鬥。

大學生何塞·費爾南德斯說：「我在香港沒有親人，但我們必須為自由而戰，無論如何。」

對香港的常住居民來說，為自由而戰可不輕鬆。菲律賓居民占香港外來勞動力的1／3。他們認為抗議活動擾亂了這座城市。

家政工人艾米·阿雷利亞諾說：「加入抗議活動嗎？沒有。我們只是從新聞中了解外面發生的事情，但是我們不會參與，絕對不會，菲律賓人不願這麼做。因為它給我們帶來了麻煩。我們不是這裡的居民。我們只是在香港的外國人。」

家政工人努基是印尼人，他在香港已經生活了11年。努基說：「我們盼望著香港能夠恢復過去的平靜，我愛香港，我們都愛香港。」

香港華人表示，他們理解這種兩難的處境。本周，清真寺事件發生後，他們聚集在移民集中的重慶大廈附近，以示對外來移民的支持。

他們說，他們會為移民說話。

(中時 )