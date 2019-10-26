「蛇姬」林采緹去年跟「Under Lover」成員胡睿兒登記結婚，不過臨盆之際卻爆出胡睿兒撿屍性醜聞，讓夫妻關係降到冰點，更突然宣布跟胡睿兒已經分居，未料稍晚再度更新限時動態，寫道：「這個世界上，沒有誰會一直陪著誰」，再度引起網友討論。

根據《自由時報》報導，林采緹透過經紀人證實夫妻已分居，目前正嘗試互不打擾對方狀態下各自生活，小孩則是雙方輪流照顧，但無論做什麼決定都是「以小孩為重」，不過昨天深夜在IG限時動態引用電影《喜歡你》的台詞，「其實沒什麼感覺，反正這個世界上，沒有誰會一直陪著誰，我也不太需要」，似乎透露即便沒有胡睿兒陪伴，自己也能夠過得很好。

林采緹IG限時動態。（圖／林采緹IG）

胡睿兒爆出夜店撿屍性醜聞，雖然和被害人以40萬達成和解，不過被害人不同意給予緩刑，依乘機性交罪判2年徒刑，雖然高等法院審理時表達悔意，不過仍被高院判刑2年，全案還可上訴。

(中時電子報)